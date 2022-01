Tanatóloga Gaby Pérez y el significado de "No puede haber un cadáver y dos muertos"

El duelo es uno de los procesos más dolorosos y lentos que puede llegar a sufrir una persona, y en ocasiones parece imposible superarlo para salir adelante. Es por eso que la tanatóloga Gaby Pérez explica el significado de la frase "No puede haber un cadáver y dos muertos".

En estos consejos sobre tanatología, la especialista Gaby Pérez se dio a la tarea de explicar qué hay detrás de la emblemática frase "No puede haber un cadáver y dos muertos", dedicada a todas las personas que han perdido a un ser querido demasiado especial y no pueden superar su duelo.

"Perdóname si a lo mejor suena fuerte esto que te digo, pero no puede haber un cadáver y dos muertos, y eso creo que pasa muchísimo allá afuera, que se nos muere alguien y creemos que esa persona que se fue era el sentido de nuestra vida, y eso es equivocado", aseguró la tanatóloga.

La experta advirtió que es un error decirle a una persona que no podemos vivir sin ella, pues eso "no es amor, es codependencia". Explicó que lo correcto sería admitir que estar al lado de esa persona fue una gran dicha, pero la vida debe seguir si esa persona llega a faltar.

Gaby Pérez insiste en que la única persona persona que se necesita para vivir es uno mismo, lo que no invalida el dolor que provoca una pérdida. Ante el duelo, ella aconseja rendirle un homenaje a quien perdimos desde lo mejor de nosotros, que no es el sufrimiento.

"La única persona que realmente necesitas para vivir eres tú mismo, claro que se extraña y claro que duele, pero entonces buscas hacer un homenaje a esa persona o a esa situación, ese trabajo, ese país que ya no está, y buscas hacerlo desde lo mejor que tú tienes, y lo mejor que tú tienes no son las lágrimas, la queja ni la lamentación", aseveró.

La tanatóloga comentó que alguien puede hundirse muy fácilmente si se "clava" en la idea de ha perdido a la persona que más la quiere, como podría ocurrir ante la muerte de una madre. Por el contrario, planteó que lo que debería hacerse en estos casos es agradecer por el tiempo que tuvimos a esa persona especial en nuestra vida.

"Si tú te clavas en el 'estoy huérfano, nunca más voy a volver a ver a mi mamá, no inventes, se siente horrible, un hueco así, la persona que más me quería, mi amor más incondicional', pues te hundes. Qué fortuna haberla tenido el número de años que la hubieras tenido, tú eliges si maldices haberla perdido o bendices haberla tenido", añadió.

¿Pero qué hacer ante la pérdida de un hijo? Una herida que puede ser mucho más difícil de sanar para muchas madres. La especialista respondió que en la tanatología no se busca comparar dolores, pues todos son igualmente válidos para quien los siente, sin importar cuál haya sido el vínculo con quien perdimos.

"En tanatología no vemos qué pérdida es peor que otra, porque lo que tú perdiste es el 100% de tu dolor, si todo lo comparas a la muerte de un hijo o a un diagnóstico terminal tuyo, pues claro que a lo mejor es insignificante, pero en ese momento es el 100% de tu dolor", insistió Pérez.

En ese sentido, dijo que la muerte de una mascota, una pelea con la pareja, una pelea entre los padres, son también duelos válidos que deben ser trabajados por quien los sufre sin necesidad de compararlos con otros. "No hay duelos pequeños", explicó.

Subrayó que "hay maneras de trabajar ese duelo para que lo capitalices a tu favor", y a manera de ejemplo comparó esta situación con trasladar un costal de carbón, que aunque nos ensucie y pese mucho, es un combustible que nos será de gran ayuda.

El dolor que se siente por un duelo es lo mismo que puede impulsar a salir adelante y "hacer cosas en la vida", aseguró la tanatóloga Gaby Pérez, recordando que algún día todos nos iremos, por lo que si estamos aquí y ahora deberíamos preguntarnos si estamos aprovechando nuestra vida.

"Ese mismo dolor es lo que te puede impulsar a que tú hagas cosas en la vida, a que te pongas las pilas, a que te despiertes, a que sea un llamado, a que te des cuenta que así como esa persona ya no está, un día tú ya no vas a estar. ¿Estás aprovechando tu vida o no?", concluyó la especialista.