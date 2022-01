Tanatóloga explica cuál es la mejor manera para decir adiós a una persona que ya falleció

Despedirse de un ser querido tras su muerte es un proceso lento y doloroso que puede parecer casi imposible para algunas personas. La tanatóloga Gaby Pérez Islas explicó cuál es la mejor manera para decir adiós a una persona que ya falleció.

En estos consejos sobre tanatología te compartimos las valiosas palabras que la especialista expresó en entrevista para el programa Netas Divinas, con Jacqueline Bracamontes, explicando de qué manera debemos despedirnos de nuestros seres queridos tras su partida.

Gaby Pérez no dudó en responder que la mejor forma de decir adiós es con la esperanza de que tras su fallecimiento el ser querido se va a un lugar mejor.

"Yo creo que la mejor manera para decir adiós es de verdad con esperanza, con esperanza de que la persona que se va, se va a un lugar mejor a estar bien, no podemos rellenar con fantasía lo que no sabemos", expuso.

Aunque rechazó saber cómo es el lugar adonde van los muertos, pues nadie ha ido nunca para volver, la especialista dijo estar segura de que en aquel sitio los fallecidos se reencuentran con sus seres queridos y están en la presencia de Dios o el creador.

"Yo no sé cómo es ese otro lugar, cuando me lo preguntan digo: 'no lo sé, pero sé que estás en la presencia de tu creador, en tu fuente original y estás bien, que te reencuentras con tus seres queridos'", describió.

La tanatóloga dijo que además de tener la certeza de que el ser querido fallecido estará bien, es necesario tener esperanza en todo lo que aprendimos de esa persona, pues no se necesita su presencia física para seguir sus enseñanzas.

"Tú sabes que la persona que se fue va a estar bien, pero también tienes que tener esperanza que todo lo que ese maestro te enseñó lo aprendiste, no necesitas la presencia física de alguien para poner en práctica sus enseñanzas", aseguró.

Cuestionada sobre qué le dice a las personas que afirman que sus seres queridos dejan de existir después de fallecer, la experta en tanatología recordó un caso particular sobre un científico que negaba rotundamente la existencia de su hijo tras su inesperada muerte en un accidente.

"Un científico que su hijo murió en un accidente de coche, teníamos esta plática y él me dijo: 'no, es que mi hijo ya no existe, desapareció, lo cremaron, ya, mi hijo no es", relató.

Gaby Pérez cuestionó entonces al padre sobre si el amor que siente hacia su hijo también desapareció, lo que lo ayudó a darse cuenta del profundo vínculo que se alcanza con los hijos, y que no se necesita su presencia física para poder despedirse tras una pérdida de esta magnitud.

"¿Y el amor que sientes por él, ese también desapareció? Acuérdate que los hijos no nada más salen de uno, pasan a través de nosotros, con el amor, con lo que nos enseñan, y cuando él se dio cuenta que el amor ahí seguía, ahí está el vínculo y la conexión, no necesito un holograma de alguien para poderme despedir, es dentro", manifestó la tanatóloga.