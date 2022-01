Tanatóloga explica qué siente una persona antes de fallecer

" Creo que debemos preguntarnos todos los días si realmente somos felices , y si alguno dice no, no estoy feliz haciendo esto, entonces hay que ponernos una lista de objetivos que lleven a ese objetivo que realmente a ti te va a hacer más feliz", mencionó.

Por ello, aconsejó que todos deberíamos preguntarnos diariamente si somos felices, y si la respuesta es no, buscar la manera de alcanzar esa felicidad elaborando una lista de objetivos.

"El ser humano necesita ser sociable y estar con los amigos porque ellos también brindan un soporte muy grande, entonces ella lo que quería decir acá es que no hay que perder ese contacto con los amigos nunca, siempre si pueden salir y sociabilizar y estar con ellos y compartir ", expuso.

La lección que nos deja este punto sería que hay que aprovechar para no perder el contacto con los amigos y darse el tiempo para salir con ellos y compartir vivencias, pues luego será demasiado tarde.

De acuerdo con Diana Cuadros, es muy común que antes de morir la gente sienta remordimiento por no haber expresado sus sentimientos en vida, por lo que suelen buscar a sus seres queridos para expresar su amor hacia ellos o pedir perdón.

¿Te has preguntado qué pasa por la mente de una persona antes de llegar al fin de su vida? La tanatóloga Diana Cuadros explica qué siente una persona antes de fallecer , se trata de los arrepentimientos más comunes que la gente se reprocha en el umbral de la muerte, que también pueden ser valiosos consejos para vivir al máximo.

Raúl Durán Periodista

