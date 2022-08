Tandas para el Bienestar: cómo funciona el programa y cómo solicitar el crédito

Luego de sus recorridos por México, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, detectó que era necesario instalar un programa de microcréditos para apoyar a las y los emprendedores a fortalecer sus negocios, así fue como se crearon las Tandas para el Bienestar.

Entonces, el programa de la Secretaría del Bienestar, denominado Tandas para el Bienestar, se trata de un microcrédito en el que se otorgan créditos progresivos que van desde los seis mil hasta los 20 mil pesos, pero, para obtener el crédito más alto, primero debes tener el mínimo y pagarlo en tiempo y forma.

Estas Tandas para el Bienestar se denominan también “Créditos a la palabra”, ya que se entregan a personas sin la necesidad de dejar ninguna garantía y tampoco se cobran intereses, además, se dan facilidades de pago que van de los 600 a los dos mil pesos mensuales, dependiendo el crédito que te hayan prestado.

Cómo funcionan las tandas para el Bienestar

Si quieres una Tanda para el Bienestar debes saber que el crédito está diseñado para ser pagado en 10 meses, pero se te otorgan tres meses “de gracia” después de que se te entrega el recurso, por lo que en realidad tienes un año y mes para pagar, y los pagos van de 600 hasta dos mil pesos al mes.

Como ya decíamos, los créditos son progresivos, primero se te prestan seis mil pesos y pagas 600 cada mes; una vez que terminas de pagar puedes acceder al de 10 mil pesos y pagas mil pesos mensualmente; posteriormente a uno de 15 mil pesos y das mil 500 cada mes; y al final el de 20 mil pesos, con un pago mensual de dos mil pesos.

Cómo funcionan los créditos de “Tandas para el Bienestar FOTO: ADRIEL NORIEGA

Además, las Tandas para el Bienestar cuentan con un fondo revolvente, una vez que se regresan los primeros créditos, se reintegra el dinero para poder seguir otorgando más microcréditos, en caso de que ese dinero no sea recuperado, se reduce la cantidad de apoyos que se pueden otorgar.

Y aunque, actualmente no hay sanciones para aquellas personas que no paguen su crédito a la palabra, sí afectan a otras personas, ya que se reduce el recurso disponible para poder ayudar a más emprendedores, y obviamente, la persona que no pague queda vetada para obtener más créditos por parte del gobierno.

Cómo solicitar un crédito a la palabra

Como ya decíamos, las tandas para el Bienestar también son conocidas bajo el nombre de “créditos a la palabra” porque se confía en la gente y se asume que tienen buena fe para pagar, por lo que sí quieres recibir un apoyo de este tipo debes acudir a tu oficina del Bienestar más cercana o centro de atención de los Servidores de la Nación.

Una vez ahí debes integrar un expediente con los documentos que se te solicitarán y como ya decíamos, ya que las tandas para el bienestar cuentan con una bolsa única, tu solicitud queda en lista de espera para cuando existe recursos disponibles para poderte prestar.

Los documentos que te solicitarán son:

Credencial de elector en original y copia

Comprobante de domicilio

CURP

Acta de nacimiento actualizada

También debes cumplir con ciertos requisitos, los cuales son: ser mayor de 30 años y no rebasar los 67 años; tener un negocio con antigüedad mínima de seis meses; y residir en una de las zonas susceptibles de recibir las tandas para el Bienestar.