Te decimos el uso correcto de la coma

Un criterio muy extendido parte de que el uso de los signos de puntuación depende del gusto de quien escribe, de quien redacta. Y no. Muy al contrario: los signos de puntuación están íntimamente ligados a la gramática y a la sintaxis.

Los signos de puntuación tienen la función de separar las ideas entre sí y facilitar la comprensión de un escrito, pues sin ellos el texto podría resultar dudoso y oscuro, y perdería gran parte de su significado. Es decir, los signos de puntuación dan las pausas y el énfasis a un escrito como la hacemos al natural cuando hablamos. Incluso hay gente que habla correctamente, pero al momento de escribir no sabe dónde poner la coma, el punto y coma, el punto y seguido, incluso los signos de admiración o interrogación, los guiones, las rayas.El signo de puntuación más utilizado o que más funciones tiene es la coma.

Reglas de la coma

La coma (,) indica una pausa breve dentro de una oración, permite en la lectura conocer el sentido de las frases y puede señalar la entonación.

Se emplea coma:

En las enumeraciones, para separar elementos análogos de una serie o de la misma clase:

Morena, PRI, PAN y MC tienen diputados en el Congreso

Blanca, Rosa y Armida juegan en el patio

Hay mochilas azules, verdes, blancas y rojas

Entre los elementos independientes de una cláusula:

Todos hablaban, todos se gritaban, ninguno de los diputados sabía detenerse.

Para separar elementos con carácter incidental dentro de la oración:

Las bajas temperaturas, que en la sierra de Chihuahua son muy frecuentes, ponen en peligro a niños y adultos mayores.

Tepito, una de las zonas más conflictivas en la Ciudad de México, ha dado buenos pugilistas

Antes y después de las frases que rompen con el relato:

La marcha de FRENAA, dijo Andrés Manuel López Obrador, tiene que durar de aquí al año 2022.

Antes y después de las frases en aposición RAE (Construcción en la que un sustantivo o un grupo nominal sigue inmediatamente a otro elemento de la misma clase con el que forma una unidad sintáctica; por ejemplo Madrid, capital de España)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene covid-19.

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, dijo ayer que las clases presenciales no se reanudan este año 2020...

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha sido reconocido durante la pandemia…

La alcaldesa de El Fuerte, Sinaloa, Nubia Ramos, anunció que...

Para separar el vocativo. Va seguido de una coma si está al principio:

Jesús, óyeme.

Señor, ayúdanos...

Señores de la comitiva, sírvanse…

Precedido de una coma, si está al final:

Óyeme, Jesús.

Bravo, Ofelia.

Ya regresamos, amigo lector.

Entre comas si se encuentra en medio de la oración:

Repito, Jesús, que oigas lo que te digo.

Sí, señor, así se hará.

Apelo a tu buen juicio, Emma, para que hagas lo conveniente.

En la elipsis por omisión de un verbo:

Roger Federer, tenista vencedor de 20 títulos individuales en torneos de Grand Slam

Canacintra, a favor de regular el comercio en la vía pública

Estados Unidos es el número 1 en estadísticas covid-19; Brasil, el dos; México, el tres...

Aunque en frases cortas, es preferible eliminar la coma:

Estados Unidos es el número 1 en estadísticas covid-19; Brasil, el dos; México, el tres...

Yo trabajo en Debate; tú en Clarín

Yo soy de México, y tú de Argentina.

También se usa coma entre el nombre de un lugar y la entidad mayor a la que pertenece:

Culiacán, Sinaloa, 05 de octubre de 2020.

León, Guanajuato, México.

Los Ángeles, California.

Tepic, Nayarit.

El delincuente había andado a salto de mata en Nogales, Sonora, y Tijuana, Baja California. Es muy importante abrir y cerrar la coma entre la unidad mayor. Si se quita Sonora, enlaza perfectamente Nogales y Tijuana.

En los nombres propios de sociedades:

Empresa Soriano, SA

Impulsora de la Cultura y de las Artes, IAP

Asociación Nacional de Hospitales Privados, AC

En caso de que a la oración completa le preceda una oración de atribución:

Para el director de la Policía Ministerial del Estado, la delincuencia va a la baja.

Según el presidente del Colegio Nacional de Abogados, el combate al narco...

Después de las expresiones por último, por otra parte, en efecto, por consiguiente, por el contrario, por tanto, ante todo, en fin, no obstante, sin embargo, etcétera., sea al principio o intercaladas:

En efecto, la conferencia resultó muy aburrida

La conferencia resultó, en efecto, muy aburrida.

Ninguna de las heridas es grave y, por consiguiente, no corre peligro su vida.

Las confusiones a cuenta de la coma

Es muy fácil equivocarse una vez que se entendieron las reglas de la coma. Por eso es importante recalcar que si falta es un error, si está de más también.

Nunca se escribe coma entre sujeto y predicado. La coma jamás debe interrumpir la circulación entre el sujeto y el predicado, a no ser que se introduzca entre ellos una aposición.

Incorrecto:

Trump y Melania, visitaron a la Reina Isabel

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que la economía se recuperará en seis meses

El candidato a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden critica a Trump por pedir no tener miedo al covid-19

El grupo del expresidente Enrique Peña Nieto, ha desarrollado una intensa actividad política.

Una excepción a esta regla es que el sujeto conste de una frase completa. (normalmente, de relativo):

El que quiera venir conmigo a casa esta noche, que venga.

O que una coma en el lugar que no va cambie el significado:

El presidente que no reparaba en elogios el año pasado, fue desaforado.

El presidente que no reparaba en elogios, el año pasado fue desaforado.

El presidente, que no reparaba en elogios, el año pasado fue desaforado.

Justin Trudeau, viaja a España

Justin Trudeau viaja a España

En el primer caso, estamos dando una orden al primer ministro de Canadá para que vaya a España. En el segundo, informamos que Trudeau se fue a España.

Jaime, ¿está Tomás aquí?

Igual sucede en este caso, que el segundo dice todo lo contrario al primero, y que en ello sólo media una coma.

-No está aquí.

No está aquí Rafael?

-No, está aquí.

Las confusiones de la coma en el nombre y cargo

En el caso del nombre y el cargo, no debemos confundir el uso de la coma porque toma un valor fundamental en el caso de las aposiciones equivalentes; es decir, aquellas que, desde el punto de vista del significado definen al sujeto o lo completan:

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró ayer que sí rifará el avión...

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, dijo...

El alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres, anunció que no habrá Carnaval 2020...

En este caso hay un solo presidente, Andrés Manuel López Obrador, y si quitamos lo que está entre comas, se entiende fácilmente.

Pero debemos escribir:

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró ayer que sí rifará el avión...

El gobernador Quirino Ordaz Coppel dijo...

El alcalde Guillermo Benítez Torres anunció que no habrá Carnaval 2020...

Comienzan los errores cuando aplicamos a ciegas la norma de encerrar entre comas un nombre propio, cuando lo que le precede en la oración es el cargo o condición de la persona nombrada.

El senador priista, Mario Zamora Gastélum, dice que quiere ser presidente.

El jugador del equipo Dodgers, Clayton Kerchau, viajó ayer a España.

Tal como está redactado, Mario Zamora Gastélum y Clayton Kerchau son los únicos en esa categoría, pero como no es así, debe escribirse:

El senador priista Mario Zamora Gastélum dice que quiere ser presidente.

El jugador del equipo Dodgers, Clayton Kerchau, viajó ayer a España.

También:

Mario Zamora Gastélum, senador priista, dice que quiere ser presidente.

Clayton Kerchau, jugador de Dodgers, viajó ayer a España.

A veces es poco afortunado que quede el nombre del cargo y del partido junto al nombre. Una manera fácil de evitarlo es escribiendo primero el nombre y después el cargo:

El diputado federal del Partido Acción Nacional Ricardo Sheffield Padilla propuso disminuir de 500 a 400 diputados...

Ricardo Sheffield Padilla, diputado federal del Partido Acción Nacional, propuso disminuir de 500 a 400 diputados...

El exalcalde de NY, Rudolph Guiliani, saluda a elementos de la policía capitalina.

El exalcalde de NY Rudolph Guiliani saluda a elementos de la policía capitalina.

O bien, cambiar el orden:

Rudolph Guiliani, exalcalde de NY, saluda a elementos de la policía capitalina.

Dentro de los conflictos de la coma, es importante subrayar que en una oración de elementos análogos, no lleva coma cuando medien las conjunciones y, ni, o:

Pedro Ferriz, Enrique Krauze y Francisco Martín Moreno critican al presidente…

Ni el diputado ni el senador estuvieron en la reunión.

Grande, mediano o chico.

Me gustan los zapatos negros, nude o café…

Esto no significa que esté prohibido el uso de coma cada vez que preceda a una “y”.

El presidente AMLO viajó a Miami, y a Nueva York irá el lunes.

Si no escribiéramos la coma, el lector podría entender que viajaría a los dos lugares, o tendría que releer (lo que es un fracaso para quien escribe porque lo claro no debe leerse dos veces) cuando se diera cuenta de que la segunda oración no es del mismo grupo sintáctico que el primero. La regla se aplica aun cuando hubiera una conjunción (y, e, o, u, ni) delante de la última frase.

Al apuntar el alba cantan las aves, y el campo se alegra.

Si no se pusiera la coma, en una primera lectura se leería “al apuntar el alba, cantan las aves y el campo...”.

Es decir, puede ponerse coma antes de la conjunción:

Cuando el elemento final rompe la uniformidad:

La corrección me fascina, la lectura me ilustra, jugar cartas me entretiene, y lavar el carro me repugna.

Cuando tiene diferente sujeto:

Vino José, se bañó, se puso ropa limpia, y nos fuimos todos juntos al cine.

Cuando hay un cambio en el orden de las ideas:

Los ahora fallecidos estuvieron muy contentos toda la tarde, y se enojaron por una tontería que los llevó a sacar las armas.

Pero no lleva coma cuando es una sola idea y no se presta a la ambigüedad:

Explota una mina, y deja cuatro muertos.

Explota una mina y deja cuatro muertos.