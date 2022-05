¿Te gusta enchilarte? Conoce 5 beneficios de comer ají picante

Como lo habrás notado, el comer ají picante puede beneficiar tu salud de diversas maneras, pero como toda sustancia, debe consumirse con moderación, además de que no sustituye a los tratamientos médicos, así que no dudes en añadir este ingrediente a tus comidas favoritas.

Diabetes : Se ha demostrado consumo moderado de ají picante puede ayudar a pacientes con diabetes a reducir su nivel de azúcar en la sangre. Un estudio publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition encontró este beneficio en pacientes diabéticos que comen un plato condimentado con al menos una cucharadita de ají.

Si sueles consumir ají picante, debes saber que posee valiosas propiedades que benefician a tu salud de diversas maneras. Por ejemplo, en China, Japón, la India y Corea la medicina tradicional lo utiliza como remedio contra problemas circulatorios, falta de apetito y problemas digestivos, y no se trata de los únicos beneficios que aporta.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.