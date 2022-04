¿Te gustaría una mascota? Beneficios de las personas que adoptan un perro

Así mismo, existen estudios que demuestran que las personas que adoptan un perro tienen la p resión arterial y el colesterol más bajos que quienes no lo hacen, así como menos probabilidad de padecer problemas de salud.

Entre los beneficios de los que te hablemos destaca el hecho de que los perros contribuyen a mejorar la salud mental y emocional de las personas, pues ayudan a evitar la sensación de soledad y estimular las habilidades de comunicación no verbal , ya que hay que aprender a comunicarse con las mascotas de manera especial.

Si alguna vez has pensado en adoptar un perro pero tienes tus dudas, debe saber que una mascota puede traer beneficios extra para la salud de los seres humanos .

Sin duda las mascotas son grandes compañeros que pueden traer una gran alegría a tu vida, pero probablemente no sabías que adoptar un perro también puede traer beneficios para tu salud , aquí te explicaremos cuáles son.

