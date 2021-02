Teletrabajo, la nueva forma de laborar en México

México.- El 12 de enero entraron en vigor las reformas al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo o home office en México, así como las obligaciones que tanto empleadores como trabajadores deben cumplir.

A partir de ese día se reconoce el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento del patrón, por lo que no se requiere la presencia física en el centro de trabajo. Esto porque previsiones de expertos en la salud señalan que el control de la pandemia y la recuperación de la normalidad se dará hasta el 2022.

Esa premisa abre la posibilidad para que las empresas implementen las modalidades de trabajo a distancia, presenciales o mixtas que se requieren para dar continuidad al negocio.

Según el Informe de Tendencias 2021 de Top Employers Institute, la función de las oficinas tendrá que evolucionar, acelerando tendencias que enfatizan la importancia de una rápida colaboración e innovación.

En entrevista para Debate, Gustavo Tavares, general manager de Top Employers Institute para Latinoamérica, destacó que ahora las organizaciones deberán desarrollar una adecuada estrategia de recursos humanos para los siguientes años que permita proteger a los trabajadores, dar continuidad al negocio y que esté acorde a la nueva reglamentación que definirán los Gobiernos.

Ambiente profesional

Si bien en México el 12 de enero entraron en vigor las reformas al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, será hasta inicios del 2022 cuando se publiquen las normas específicas sobre la calificación del desempeño, ausencia por enfermedad o tipo de tecnologías de la información a utilizar, entre otras, razón por la que las empresas continúan considerando al teletrabajo como una de las acciones para enfrentar la pandemia del Covid-19.

Tavares refirió que en su Informe de Tendencias 2021 de Top Employers Institute, basado en 1700 empresas en 120 países, notaron que no todos los empleados están a gusto con esta modalidad, ya sea porque no tienen la estructura necesaria para hacerlo o porque tienen que trabajar junto a sus hijos mientras toman sus clases virtuales o incluso junto a su pareja, que también podría estar trabajando desde casa.

Por ello, explicó que el teletrabajo no necesariamente significa trabajar en casa, sino que haya procesos que le permitan trabajar en un ambiente profesional con infraestructura, pero a la vez, no necesariamente desde casa: "Hay algunos ejemplos muy interesantes que hemos visto, de que en las ciudades grandes, como México, Sao Paulo, en Buenos Aires, donde los traslados son muy largos, lo que sí estamos especificando es que si tú tienes un coworking cerca de tu casa, una oficina donde podrías trabajar, que no necesariamente sea tu casa, que esté a unas pocas cuadras de tu casa y que tú puedas trabajar desde allá, esto es los que las empresas están intentando incentivar", señaló.

Una adecuación que permita al empleado tener la oportunidad de gestionar sus horarios de manera clara, que las interacciones con los compañeros de trabajo puedan ser de manera presencial o interactiva. «Esta cuestión de que tú tengas que trabajar cerca del trabajo o que le tengas que dedicar muchas horas dentro de una oficina ya no sea un requisito obligatorio", agregó.

Casas club

Señaló que su informe advierte que las empresas buscarán acondicionar los lugares de trabajo para proporcionar un entorno seguro, pero también evolucionarán a un diseño de oficina tipo "Casa Club", con interiores más amigables, funcionales y de estancia agradable para los colaboradores.

"Los colaboradores probablemente elijan una modalidad mixta, pasarán dos o tres días a la semana en la oficina, y el resto de su tiempo trabajando de manera remota. Es una realidad que la interacción social seguirá siendo atractiva para ellos, pero será importante no perder de vista que el trabajo a distancia puede perder oportunidades lucrativas para establecer contactos".

Por lo que mencionó que la gran transformación que se podrá ver en algunos años es que las oficinas comiencen a expandir sus instalaciones, que tengan espacio para la convivencia y la integración, como áreas de cafetería, de cocina, mesas más comunales, espacios más amplios sin paredes, todo de manera mejor integrada, porque el propósito de una oficina es la interacción entre colegas.

"Esta va a ser la gran dinámica de la oficina ahora en la segunda década del siglo XXI, entonces el modelo al que estamos acostumbrados va a poco a poco a desaparecer, y vamos a tener oficinas más abiertas, más grandes, con más áreas de convivio, para que las personas puedan interactuar unas con las otras".

Para Top Employers, el trabajo permanente en casa podría provocar la falta de visibilidad para la alta dirección y aumentaría el riesgo de que los roles sean reemplazados por inteligencia artificial o subcontratados a ubicaciones más baratas.

Adaptarse

Expuso que la vacuna contra la Covid-19 será una medida de protección social, pero es la que va a permitir a las personas volver a la oficina, por lo que ahora de lo que se tratará es que las empresas se expandan. Si una oficina se encuentra en Monterrey, por ejemplo, con el teletrabajo una persona puede trabajar desde la Ciudad de México para dicha empresa o puede tener colaboradores en otras ciudades:

"Este es el gran cambio que estamos viendo. Yo conozco muchas empresas que en este momento están abriendo su proceso de reclutamiento sin restricción geográfica de donde está el talento". Agregó que en algún momento podría ser necesario el trabajo presencial, pero la gran mayoría de trabajo se pude conducir de manera remota.

En el caso de México, Tavares indicó que en su paso por este país se dio cuenta de que aquí había mucha resistencia en trabajar de manera remota, algo muy común de la cultura latina, pues la gente tenía una inclinación más clara a tener trabajo presencial, interactuar y convivir. Sin embargo, con la pandemia nos obligó a adaptarnos a este nuevo modelo.

De no haber sido por la Covid-19, quizá hubiéramos tardado una década más en este cambio.