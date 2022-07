Trabajos que se pueden hacer desde casa y sin experiencia

El trabajo remoto o home office ha cobrado bastante popularidad a partir de la pandemia. Aunque tal vez no todos disfrutan de trabajar desde casa, muchos son los que comienzan a ver en esta propuesta la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, pues el trabajo remoto suele facilitar el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal.

Sin embargo, no siempre es sencillo acceder a un empleo remoto. Para algunos de los más populares, como el copywriting o la programación, suele pedirse un perfil que ya cuente con experiencia previa. Esta se puede conseguir a partir de formación a distancia y empleos que quizá no paguen mucho. Por otra parte, hay otros trabajos que se pueden realizar a distancia y que frecuentemente no exigen experiencia.

Si estás pensando en ingresar al mundo del empleo digital, pero te sientes en ceros, los siguientes trabajos pueden abrirte las puertas, o quizá darte una idea de hacia dónde dirigirte.

Empleos desde casa y sin experiencia

Profesor

Si eres bueno en alguna materia, matemáticas, idiomas, química, etc., puedes dar clases y cobrar por ello. En realidad, depende bastante de qué es lo que quieras alcanzar, por ejemplo, puedes empezar subiendo tutoriales cortos a redes sociales como Youtube o TikTok, y ya que te hagas de cierto público, ofrecer tus servicios privados.

Por otra parte, puedes acceder a plataformas que se dedican a cursos online y ahí ofertar tu curso. Son muchas las páginas web, así que te queda revisar cuál te convence más. Lo mejor es que no requieres de una experiencia comprobable y puedes empezar desde cero.

Traducciones

¿Se te dan los idiomas? ¿Conoces a la perfección o casi a la perfección un segundo idioma? ¡Perfecto! Puedes trabajar como traductor, hay cientos de páginas web interesadas en servicios de traducción. Generalmente no piden experiencia previa, pero sí te hacen un pequeño examen en línea para comprobar tus conocimientos.

Hacer transcripciones

¿Buen oído? Un empleo que no suele pedir experiencia es el de transcriptor, el cual consiste en transcribir textos. Se te pide escuchar audios y después escribir lo que escuchas, es un trabajo sencillo, aunque no para todos, ya que también puede ser agotador, aunque no está mal intentarlo, ¿cierto?

Te recomendamos leer:

Estas son sólo algunas ideas para demostrar que no se requiere contar con experiencia muy amplia para trabajar por internet. Lo más importante es saber reconocer tus talentos e intereses y explotarlos para tu beneficio.