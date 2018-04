Explota magisterio contra Emma Karina por auditoría

Culiacán, Sinaloa.- Las declaraciones de Emma Karina Millán Bueno fueron irresponsables y desafortunadas, señaló el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE 53), Fernando Sandoval.

No están de acuerdo con lo dicho porque no ha fenecido el plazo que tienen para subsanar cada una de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado. Además, no se puede hablar como una determinación porque no son hechos consumados, recalcó.

El líder magisterial acotó que no hay desfalco, desvíos y mucho menos hay en el “limbo” casi mil millones de pesos.

Eso no existe, pero que sí hay insuficiencia financiera, situación que se ha generado por un cúmulo de sucesos, entre los que destacan descuentos en aportaciones; mientras que en la pasada administración no enteraron las aportaciones que se les descontaban a los trabajadores.

Explicó que por mes ingresan 14 millones de pesos por descuentos, cantidad insuficiente para el monto que se paga de nómina, que equivale a 75 millones de pesos. Así dijo, lo que entra no alcanza para lo que sale; es decir, el Gobierno del Estado subsidia al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa. Para esto el gobierno aprobó este año 2 mil 500 millones de pesos, solo para el pago de pensiones y jubilaciones del Isssteesin.

El bache económico dijo también está relacionado directamente con la reforma educativa, ya que al aprobarse esta, cientos de maestros iniciaron procesos de jubilación y pensión, trámites que no estaban contemplados.

Por tema electoral

Más allá de lo que se dice, señaló que el tema sale en un momento donde hay elecciones en la entidad, por lo que refirió que todo tiene que ver con el tema político-electoral.

Ante esto, aseguró que el problema del Isssteesin se está utilizando como moneda de cambio por un grupo que simpatiza con un partido político, del que dijo ya hicieron propuestas a cambio de dar apoyo.

Vienen pagos

Durante la conferencia en que reprobó las declaraciones realizadas por la diputada priista, anunció que en los próximos días el Gobierno del Estado liberará 15 millones de pesos que serán destinados para el pago de gratificaciones y aguinaldos retrasados de maestros que reclaman 17 días de prestaciones.

Aclaró que el beneficio se hará para los que no demandaron; el resto deberá esperar.