12 personajes que recibieron insultos de Estrada Ferreiro en su paso por la alcaldía de Culiacán

Sinaloa.- Al regresar después de que salió del país el día que debía presentarse en el Congreso para enfrentar el juicio político, Jesús Estrada Ferreiro tiene en contra, además del proceso, el haber despotricado y hacer severos señalamientos contra funcionarios; aunque conocidos analistas dicen que negoció su regreso y no pasará nada.

Diputados, funcionarios, la prensa, secretarios y hasta el gobernador Rubén Rocha Moya fueron blanco de los ataques verbales de Estrada. Debate analizó las expresiones más fuertes contra algunos personajes de la clase política.

Pleito con todos

“A Estrada Ferreiro no lo colgó nadie, el alcalde se colgó con su propia lengua”, expresó Héctor Ponce. “Se peleó con comerciantes de Bacurimí, después con los pepenadores, también con las feministas, por expresiones misóginas que no vale la pena ni repetir”, agregó.

Aunque Héctor Ponce trató de enlistar los pleitos que protagonizó Estrada Ferreiro, le fue imposible. Recordó las diferencias con todos los diputados de la actual legislatura local, incluyendo a los de su propio partido político, a quienes insultó en repetidas ocasiones.

Ponce agregó que durante la pandemia, Estrada Ferreiro cerró el centro de la ciudad y comenzó a pelearse con comerciantes, lo que provocó un cierre definitivo de varios negocios.

Discutió con los locatarios del mercado Garmendia y la Asociación Civil Grupos Unidos, quienes interpusieron una de las denuncias por juicio político. Consideró el caso más fuerte el enfrentamiento con las viudas de los policías.

Línea litigante

Nora Alicia Arellano Chávez consideró que el exalcalde de Culiacán siguió una línea de litigante, considerado más un terreno de confrontación en el desempeño de su cargo.

Dijo que en el espacio público, Estada Ferreiro, quizá mostrando un poco más de respeto y tolerancia, hubiera transitado en el ejercicio de la política por el bien del gobierno para el que fue electo dos veces en la capital de Sinaloa. “Cuando las expresiones política tienen una connotación de ofensa, sin duda alguna, se está faltando a principios de respeto y tolerancia.

Una persona puede decir lo que quiera utilizando palabras adecuadas, no hay necesidad de llegar al punto de ofender y a veces ni de llevar cuestiones de vida privada a espacios públicos, y parte de su percepción en política es que arriesga mucho innecesariamente”, agregó.

En diversas ocasiones, Estrada arremetió contra la clase política de Sinaloa

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

5 de mayo 2022

Aunque las diferencias entre Estrada y Rocha iniciaron con el tema de las pensiones a las viudas de los policías, el exalcalde lo llamó “perro rabioso”. Después, el 7 de junio, le pidió “no dejarse mangonear por esa bola de rufianes”. Ayer lo felicitó por su cumpleaños: “no siento odio ni ren-cor; siento tristeza porque se perdió la amistad en nuestras familias y por el daño que se está causando al pueblo”.

Feliciano castro Meléndrez, coordinador de Jucopo

3 de junio 2022

En una entrevista de Debate, el exalcalde de Culiacán dijo tajantemente que el coordinador de la Jucopo del Congreso de Sinaloa operaba en contra de él. Dejó en claro que si a alguien que tienen que investigar, es al diputado de Morena. Antes, el 5 de mayo, también había sido mencionado en el video en el que llamó “perros rabiosos” a los diputados.

Enrique Inzunza, Secretario General de Gobierno en Sinaloa

7 de junio 2022

Estrada Ferreiro dijo que el secretario general de Gobierno “es un delincuente”. En un video publicado el 7 de junio en su cuenta personal de Facebook, dijo que Enrique Inzunza tiene denuncias penales, pero está protegido por el gobernador Rubén Rocha por tener familiaridad de crianza entre ellos. Además, en repetidas ocasiones lo acusó de nepotismo.

Graciela Domínguez, Secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa

3 de junio 2022

Con un mensaje de violencia política en razón de género, Estrada Ferreiro acusó a la titular de la SEPyC de una persecución política, además de hacer expresiones inadecuadas sobre su trabajo y su vida personal, por lo que diversos grupos políticos y feministas exhortaron a la funcionaria a interponer denuncia contra él. Días después, Estrada publicó un desplegado disculpándose.

Sara Bruna Quiñónez Estrada, Fiscal General de Sinaloa

3 de junio 2022

El exalcalde de Culiacán dijo que la fiscal de Sinaloa era un títere que obedecía órdenes del gobernador Rubén Rocha y que había sido empleada de Inzunza. Explicó que las denuncias por las que se inició la carpeta de investigación en la FGE obedecen a señalamientos hechos por el mandatario estatal, por lo que, dijo, cumple órdenes del gobernador para pedir su desafuero para procesarlo.

Ricardo Madrid, Diputado local del PRI

16 de mayo 2022

En una entrevista para EL DEBATE, Estrada dijo que el diputado priista tiene conflicto de interés por un cargo que obtuvo su papá. Lo acusó de gestionar 95 solicitudes de opinión favorable para expendios de cerveza y venta de alcohol, las cuales, dijo, ninguna fue aprobada porque ninguna procedía por posible corrupción. Después lo acusó de recibir sobornos para votar a favor del juicio político.

Gloria Himelda Félix, Diputada local del PRI

16 de mayo 2022

En la misma entrevista en la que Estrada habló sobre Ricardo Madrid, también se refirió a la diputada Gloria Himelda Félix Niebla por conflicto de interés. Dijo que el esposo de la legisladora es el proyectista del Supremo Tribunal de Justicia. Ella aclaró que su esposo es un trabajador de base con 20 años al servicio del Estado.

Sadol Osorio, Regidor del PAN en el ayuntamiento de Culiacán

19 noviembre 2021

Desde el inicio de la segunda administración de Jesús Estrada Ferreiro en el Ayuntamiento de Culiacán, el regidor panista Sadol Osorio cuestionó al alcalde por una serie de préstamos de hasta 100 mil pesos que se hicieron a funcionarios de su administración. El exalcalde le respondió: “anda meando fuera del hoyo”. Desde ese día, inició una enemistad entre ambos servidores públicos.

José María Casanova, Regidor de Morena en el Ayuntamiento de Culiacán

5 de junio de 2022

Estrada dijo que el regidor de Morena, José María Casanova Rodríguez, ha estado extorsionando a la gente de los casinos al pedirles dinero a cambio de permisos y licencias; sin embargo, dijo, no se puede actuar porque no hay denuncias en su contra. Cabe destacar que, a pesar de ser de Morena, el regidor le había retirado su apoyo al inicio del proceso de juicio político en su contra.

Serapio Vargas, Diputado local de morena

5 de junio de 2022

El exalcalde no tuvo prudencia al hacer público que el diputado local de Morena Serapio Vargas adeuda poco más de 300 mil pesos de predial rústico urbano al Ayuntamiento de Culiacán. Estrada mencionó que hay otros diputados en la misma situación y los llamó: “banda de delincuentes”. Más adelante amenazó con embargar su propiedad por falta de pago del impuesto municipal.

Gerardo Vargas Landeros, Alcalde de Ahome

9 mayo 2022

El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, fue mencionado en la lista que, según Estrada Ferreiro, sigue, después de él, por no ser afines al gobernador Rubén Rocha. En respuesta, el ahomense le respondió que no amarre navajas y lo exhortó a arreglar sus problemas. Vargas fue cauteloso al responderle al exalcalde de Culiacán, pero no dejó de criticar su forma de actuar.

Guillermo Benítez, Alcalde de Mazatlán

9 mayo 2022

Luis Guillermo “Químico” Benítez, presidente municipal de Mazatlán, también fue mencionado en la lista de Estrada de quienes, según él, son los que siguen en enfrentar procesos en contra, supuestamente por no ser afines al gobernador Rocha. En su respuesta, Benítez dijo que todo eso son “puros mitotes”, y agregó: “a mí que me declaren por muerto para eso. Ni me distraigo en eso, yo quiero ser el mejor alcalde de Mazatlán”.