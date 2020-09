15 municipios de Sinaloa tienen problemas con la basura: Carlos Gandarilla

Sinaloa.- Son solo tres municipios de Sinaloa los que cuentan con , por lo que el resto tiene problemas con el manejo de la basura, lamentó Carlos Gandarilla, secretario de desarrollo sustentable de Gobierno del Estado de Sinaloa.

Explicó que Culiacán, Los Mochis y Navolato, son los único que cuentan con relleno sanitario, y 15 municipios solo cuentan con basurones a cielo abierto en donde no se cuenta con chimeneas de quema de gases de metano, no hay separación adecuada y no tienen la geometría requerida, por lo que cualquier lluvia puede arrastrar la basura y lexiviados que son líquidos altamente contaminantes que expiden los residuos.

"Muchos de estos residuos que son componentes plásticos terminan en cuerpos de agua y en los océanos con afectaciones muy severas", expresó el titular de la Sedesu.

En torno al problema, a pesar de que Culiacán cuenta con relleno sanitario, el secretario recordó que es el municipio que más genera basura en el estado, ya que son 858 toneladas diarias de basura, de las tres mil que se generan en el estado al día, lo que corresponde a la 74 por ciento de la contaminación por desechos de toda la entidad.

Y por ello el reto tan grande de continuar con los trabajos de implementación de la ley que busca la prohibición de plásticos no biodegradables que entró en vigor el 20 de julio de este año.

En lo que respecta al plástico agregó que es entre un 11 a 15 por ciento de componentes plásticos los que se encuentran en la basura y no son reutilizados, cifras que podrían ser mayores porque se requiere actualización de los datos de generación de basura en Sinaloa.