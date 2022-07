21 diputados locales de Sinaloa no aparecen en el Registro Nacional de Profesionistas

Sinaloa.- El Congreso de Sinaloa se compone de 40 diputados, de los cuales, al menos cinco no cuentan con ningún estudio profesional y 16 más no aparecen en el Registro Nacional de Profesionistas (RNP).

Nivel académico

En la información pública ubicada en el perfil de cada uno de los diputados en la página oficial del Congreso de Sinaloa (https://www.congresosinaloa.gob.mx/diputados-sinaloa/), al menos 12 diputados cuentan con estudios de posgrado, 22 sólo con alguna licenciatura y cinco no cuentan con ningún estudio de nivel superior, tres de ellos ni siquiera con un nivel técnico.

Opinión

En este sentido, los analistas políticos y columnistas de EL DEBATE Aarón Sánchez y Ana Luz Ruelas coincidieron en señalar que la ley es permisible al bajo nivel académico de los legisladores.

“Desafortunadamente, la legislación no establece criterios de escolaridad para los diputados. Esto es un vacío”, expresó el académico Aarón Sánchez.

Calificó de preocupante que legislatura tras legislatura se va haciendo más baja la calidad de los diputados que llegan a ocupar una curul, lo cual se puede observar, dijo, en términos de diputados que no saben hablar, ni pararse en tribuna, incluso que no saben redactar un oficio o hacer una declaración. “Esto produce una baja calidad en el ejercicio legislativo, y esa baja calidad se da legislatura tras legislatura”.

Dijo que, aunado a esto, se les da la facultad para contratar asesores, pero se observa que incluso los diputados menos preparados contratan a personas que tampoco cuentan con la preparación adecuada.

La también columnista de EL DEBATE Ana Luz Ruelas consideró que no es necesario que los diputados locales cuenten con cierto grado académico, pero lo que sí se les debe exigir es que tengan un modo honesto de vivir y que especifiquen cuáles son esas cualidades. “Si fuera garantía que con un grado académico iban a tener un mejor desempeño en conocimiento de las problemáticas que ellos abordan en la Cámara local, pero eso no es garantía, porque hemos tenido diputados hasta con doctorado y con un desempeño mediocre.”

Por partido

Diputados de Morena

-8 diputados con posgrado

-12 con licenciatura

-3 con nivel técnico o menor

-9 de los 23 diputados no aparecen en el RNP

Diputados del PRI

-3 diputados con posgrado

-5 con licenciatura

-5 de los 8 diputados no aparecen en el RNP

Diputados del PAS

-2 diputados con posgrado

-3 con licenciatura

-Uno de los 5 diputados no aparece en el RNP

Diputada del PAN

-Sin estudios profesionales

Diputada de MC

-Sin estudios profesionales

Diputada del PT

-Con licenciatura, pero no aparece en el RNP

Diputado sin partido

-Licenciatura en el RNP

Perfiles

1. Feliciano Castro Meléndrez

Morena

Estudios: Lic. en Ciencias Políticas y Maestría en Ciencias Políticas.Registrado en RNP: Sí (sólo en licenciatura).

Registrado en RNP: Sí (sólo en licenciatura).

2. Martín Vega Álvarez

Morena

Estudios: Licenciatura en Administración de Empresas.

Registrado en RNP: Sí.

3. Juana Minerva Vázquez González

Morena

Estudios: Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Políticas y Administración Pública y Maestría en Estudios Sociales.

Registrada en RNP: No.

4. César Ismael Guerrero Alarcón

Morena

Estudios: Lic. en Derecho y Lic. en Contaduría Pública.

Registrado en RNP: Sí (solo con una licenciatura).

5. Cecilia Covarrubias

Morena

Estudios: Ingeniería Industrial.

Registrada en el RNP (Registro Nacional de Profesiones): No.

6. Felícitas Pompa Robles

Estudios: Técnica en Informática Contable.

Registrada en el RNP (Registro Nacional de Profesiones): No.

7. Ambrocio Chávez Chávez

Morena

Estudios: Licenciatura en Ciencias Sociales y Maestría en Investigación Educativa.

Registrado en RNP: Sí (solo con licenciatura).

8. Luz Verónica Avilés Rochín

Morena

Estudios: Licenciatura en Derecho (en curso).

Registrada en el RNP: No.

9. Marco César Almaral Rodríguez

Morena

Estudios: Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Registrado en el RNP: No.

10. Almendra Ernestina Negrete

Morena

Estudios: Lic. en Derecho y Maestría en Derecho Procesal Penal y en Derecho Constitucional.

Registrada en el RNP: Sí (solo con licenciatura).

11. Jesús Alfonso Ibarra Ramos

Morena

Estudios: Lic. en Economía y Maestría en Administración Pública y Políticas Públicas.

Registrado en el RNP: Sí (solo con licenciatura).

12. María Victoria Sánchez Peña

Morena

Estudios: Lic. en Derecho y Maestría en Juicio Oral y Procesal Penal Acusatorio.

Registrada en el RNP: Sí (solo con licenciatura).

13. Marco Antonio Zazueta Zazueta

Morena

Estudios: Lic. en Administración de Empresas y Lic. en Administración y Finanzas.

Registrado en el RNP: No.

14. Serapio Vargas Ramírez

Morena

Estudios: Licenciatura en Derecho.

Registrado en el RNP: Sí.

15. Alma Rosa Garzón Aguilar

Morena

Estudios: No tiene registro de ningún nivel de estudios.

Registrada en el RNP: No.

16. Rita Fierro Reyes

Morena

Estudios: Licenciatura en Administración de Empresas.

Registrada en el RNP: No.

17. Juan Carlos Patrón Rosales

Morena

Estudios: Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias de la Comunicación y nivelación pedagógica.

Registrado en el RNP: No.

18. Rosario Guadalupe Sarabia Soto

Morena

Estudios: Licenciatura en Derecho.

Registrada en el RNP: No.

19. José Manuel Luque Rojas

Morena

Estudios: Lic. en Derecho, Maestría en Estudios Sociales y Doctorado en Estudios Sociales.

Registrado en el RNP: Sí (solo con licenciatura).

20. María Aurelia Leal López

Morena

Estudios: Licenciatura en Derecho.

Registrada en el RNP: Sí.

21. Nela Rosiely Sánchez Sánchez

Morena

Estudios: Licenciatura en Tecnología de Alimentos.

Registrada en el RNP: No.

22. Pedro Alonso Villegas Lobo

Morena

Estudios: Lic. en Mercadotecnia y Maestría en Inteligencia Emocional.

Registrado en el RNP: Sí (solo con licenciatura).

23. Verónica Gpe. Bátiz Acosta

Morena

Estudios: Lic. en Administración de Empresas y Lic. en Psicología en curso.

Registrada en el RNP: No.

24. Ricardo Madrid Pérez

PRI

Estudios: Lic. en Derecho y Maestría en Admón. Pública y Transparencia Gubernamental.

Registrado en el RNP: Sí (solo con licenciatura).

25. Feliciano Valle Sandoval

PRI

Estudios: Licenciatura en Derecho.

Registrado en el RNP: No.

26. María Guadalupe Cázarez Gallegos

PT

Estudios: Licenciatura en Educación Preescolar.

Registrada en el RNP: No.

27. Adolfo Beltrán Corrales

Sin partido

Estudios: Licenciatura en Derecho.

Registrado en el RNP: Sí.

28. Concepción Zazueta Castro

PRI

Estudios: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

Registrada en el RNP: No.

29. Cinthia Valenzuela Langarica

PRI

Estudios: Licenciatura en Negocio y Comercio Internacional.

Registrada en el RNP: No.

30. Deisy Judith Ayala Valenzuela

PRI

Estudios: Licenciatura en Etnopsicología.

Registrada en el RNP: No.

31. Gloria Himelda Félix Niebla

PRI

Estudios: Licenciatura en Derecho.

Registrada en el RNP: Sí.

32. Luis Javier de la Rocha Zazueta

PRI

Estudios: Lic. en Derecho y Maestría en Derecho Comercial Internacional.

Registrado en el RNP: Sí (solo con licenciatura).

33. Sergio Mario Arredondo Salas

PRI

Estudios: Licenciatura en Economía y Maestría en Economía.

Registrado en el RNP: No.

34. Alba Virgen Montes Álvarez

PAS

Estudios: Lic. en Derecho y Maestría en Planeación en Desarrollo Regional.

Registrada en el RNP: Sí (con ambos grados).

35. Elizabeth Chía Galaviz

PAS

Estudios: Lic. en Derecho Procesal Penal y Lic. en Ciencias de la Comunicación.

Registrada en el RNP: Sí (con dos licenciaturas).

36. Gene René Bojórquez Ruiz

PAS

Estudios: Licenciatura en Derecho.

Registrado en el RNP: No.

37. Viridiana Camacho Millán

PAS

Estudios: Licenciatura en Medicina y maestría en proceso.

Registrada en el RNP: Sí (con licenciatura).

38. María del Rosario Osuna Gutiérrez

PAS

Estudios: Licenciatura en Contaduría Pública.

Registrada en el RNP: Sí.

39. Giovana Morachis Paperini

PAN

Estudios: Lic. en Contabilidad Pública inconclusa (7 semestres).

Registrada en el RNP: No.

40. Celia Jáuregui Ibarra

MC

Estudios: No tiene registro de ningún nivel académico.

Registrada en el RNP: No.