23 años construyendo mi candidatura, por si el PRI lo necesita: Jesús Valdés Palazuelos

Sinaloa.- A sus casi 42 años de edad, Jesús Antonio Valdés Palazuelos se dice un apasionado del servicio público, actividad que ha ejercido en Culiacán desde muy joven, en su etapa como universitario en la UAS, donde luego se desempeñó como secretario del rector Gómer Monárrez.

Hoy, que dirige al PRI en Sinaloa y se le ubica como un aspirante natural que desde el partido podría estar construyendo su candidatura a la gubernatura al estado, afirma que tiene 23 años construyendo su candidatura, pero no para gobernador, sino para estar en el mejor momento y listo por si su partido lo necesita.

Entrevistado por Debate en su despacho, rodeado de artículos de beisbol —su otra pasión—, con tres libros de política sobre su escritorio (El vendedor de silencio, de Enrique Serna; 91 años trabajando por México y Democracia local y federalismo), y en la pared un cuadro del gobernador Quirino Ordaz y otro de la Virgen de Guadalupe, Chuy Valdés —como le dicen— habla con cautela de sus aspiraciones.

Hijo de una maestra y de un ejidatario, el exalcalde de Culiacán dice haber crecido en una familia muy unida, en el campo, creado en la cultura del esfuerzo como única vía para salir adelante, enseñanza que le ha permitido abrirse paso en la política, "siempre haciendo amigos y fortaleciendo alianzas".

Se considera una persona inquieta, desde su etapa estudiantil, donde su promedio era de 8.5, dice. Entre sus anécdotas, destaca haber ganado el premio como Joven Emprendedor en la Expo Merka, evento organizado por Canaco, con su proyecto de un té de guayaba para quitar la cruda y los cólicos, pero que tuvo que hacer a un lado para meterse de lleno al servicio público.

¿Cómo es su relación con el gobernador?

"Extraordinaria. Somos equipo. Cuando jugamos la campaña, juntos hacíamos proyectos, nos comprometíamos juntos. La manera de hacer política con él la hemos aprendido. Él prácticamente no era político electoral. Cuando llega a la candidatura, nos cambia a todos los que estábamos aprendiendo de política, la manera de acercarte a la gente sin protocolos, sin mucha logística, siendo más sencillos, más humanos".

Y con Alejandro Moreno, ¿cómo es el trato?

"Extraordinario. Fuimos compañeros. Fuimos líderes juveniles juntos: él en el Frente Juvenil, y yo en la Vanguardia Juvenil Agrarista. Éramos líderes nacionales. Somos contemporáneos. Fuimos diputados federales juntos, y creo mucho en el proyecto de Alito porque es una persona que también viene de abajo, que conoce la estructura. En el partido tiene que haber gente que conozcan la estructura, que quiera la estructura y que le deba todo a la estructura, porque desgraciadamente hay muchos personajes que bandean en cualquier momento por intereses personales".

¿Ya habló de sus aspiraciones con el gobernador y con Alito?

"No. Fíjate que con ellos trabajo en temas de proyectos. Estamos haciendo ahorita sondeos para poder realmente analizar personajes no solamente priistas históricos, sino muchos personajes que hoy están en las redes sociales y son influencer de temas tan importantes como la sustentabilidad, la equidad y paridad de género".

¿Le interesa encabezar la candidatura del PRI a la gubernatura de Sinaloa?

"A mí me interesa que se gane la gubernatura, sea un hombre o una mujer, y en el puesto que me tenga ir, si es que me ocupan o si no, coordinando la campaña. Ahí estaré, porque hoy más que nunca tengo la fe, y sobre todo la obligación y la responsabilidad de que quede un priista en Sinaloa para que continúe con el buen Gobierno que tenemos, porque es muy fácil destruir como lo está haciendo el Gobierno federal. Vamos a luchar y vamos a hacer alianzas con quien tengamos que hacerlas para poder mantener el estado, con una mujer o con un hombre que realmente ayude a continuar el buen gobierno y mejorarlo, porque todo es perfectible".

¿Qué decir a quienes piensan que está trabajando para construir su candidatura?

"Tengo 23 años construyendo mi candidatura, no para gobernador, sino una candidatura para poder estar en el mejor momento, en la mejor situación, listo por si me necesita el partido. En muchas ocasiones, el partido no me ha dado la oportunidad, porque hay muchos, habemos (sic) muchos, desgraciadamente gubernaturas hay una, alcaldías solo hay 18, diputaciones locales solo 24 y federales solo siete. No es fácil para los que andamos en política cuando te dicen que no te toca o que te tienes que esperar. Pues a trabajar en equipo y lograr que se gane para que realmente puedas continuar y tener una posible oportunidad pronto".

¿Y si no le toca la candidatura del PRI?

"Yo coordinaré desde aquí del partido".

¿Cómo ve la competencia en el PRI?

"Tenemos extraordinarios hombres y mujeres. Tenemos gente muy preparada que tiene muchísimos años esforzándose para llegar al anhelo, que es gobernar, no solo nuestro estado, sino nuestros municipios, nuestros distritos locales y federales.

Y en la media que se van acercando los tiempos, tendremos que ir viendo quién tiene la oportunidad, la aceptación, entre la sociedad y la posibilidad de construir la unidad al interior del partido".

¿Está preparado el PRI para nominar a una mujer en Sinaloa?

"Tenemos grandes mujeres y tenemos grandes hombres. Realmente tienen una gran capacidad, pero lo más importante es lo que trabajamos durante estos casi dos años que llevo al frente del partido".

¿Cómo anticipa el papel de las alianzas?

"Nuestra principal alianza ahorita es con la sociedad. Todos los programas que tiene el partido, no distinguimos si es priista o no, estamos yendo con todos, porque ahorita la pandemia nos necesita a todos unidos, solidarios, y sobre todo haciendo la acción, no nada más diciéndola".

Qué le vendría mejor al PRI, ¿una alianza con el PAN o con Morena?

"Estamos en pláticas, sobre todo a nivel nacional. Al final del día, lo que la gente quiere es que nos unamos, más que haya muchos partidos. La gente no quiere tantos partidos, quiere realmente proyectos específicos donde nos pongamos de acuerdo las fuerzas, que realmente eso nos permita llevar una agenda; y la agenda que nosotros tenemos es de la igualdad, del desarrollo, de realmente potenciar todo lo que tiene Sinaloa para hacerlo más productivo y generar mayor riqueza".

¿No teme una desbandada en el PRI una vez llegado el tiempo de las definiciones?

"Todo el mundo tiene libertades. Han ido unos, vuelven, y otros se enojan al momento de las decisiones que no les toca. Al final del día, (no) tenemos que anteponer nuestros proyectos personales para poder apoyar y desde cualquier trinchera luchar para ganar.

Hoy ya no es un regalo ser candidato, hoy realmente es un gran compromiso, tienes que trabajar más, esforzarte más y comprometerte a resolver muchos de los problemas que hay en la sociedad".

¿Cómo anticipa las elecciones para el 2021?

"Tenemos confianza que podemos ganar, así como ya lo hizo Coahuila e Hidalgo, porque tenemos una gran estructura, tenemos muy buen ejemplo en el gobernador. La gente va a sopesar los Gobiernos malos de Morena y un Gobierno bueno priista, eso es lo que funcionó en Coahuila y en Hidalgo, pero sobre todo la selección de los candidatos y candidatas de cualquier color, cuidar que esa gente tenga realmente un cariño, un aprecio, que tenga una trayectoria limpia y que sepa a lo que va, porque al final del día no es ganar, sino gobernar y hacer buena chamba para poder continuar".

¿Se considera un político suspirante o un político con proyecto?

"Soy un político de carrera, no hecho a la carrera. Tengo 23 años (en la política), empecé desde la posición más modesta y me he ido preparando no solo personalmente, sino también para enfrentar retos, porque no es fácil llegar y gobernar".

La elección del 2018, cuando intentó reelegirse, ¿ya está superado ese episodio?

"Pues a los dos días ya estaba integrado en una chamba, que es la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Yo desde ese día prácticamente le di vuelta a la página. Nosotros logramos nuestras metas de votación. El partido cumplió. Nuestra gente cumplió.

Al final del día no era la presidencia municipal, sino las diputaciones federales, las senadurías y la presidencia de la república, que estaban por encima. La última boleta era la del presiente municipal, ya para cuando llegaban a la boleta de la presidencia municipal venían con coraje y agarraban parejo.

Pero hoy la gente me lo dice en la calle: nos equivocamos, no supimos ni quién era tu contrincante, votamos parejo, y ahí están los resultados".

¿Cuál cree que sea su principal fortaleza?

"El trabajo, la disciplina y, sobre todo, el compromiso que tenemos con la gente. La gente sabe que hacemos compromisos y los cumplimos".

¿Alguna debilidad?

"Que tenemos poco tiempo para nosotros, poco tiempo para la familia; que somos un instituto político que se quedó prácticamente sin recursos, pero más que debilidades creo que son fortalezas, eso nos hace ser más creativos e innovadores, y, sobre todo, más incluyente"».

¿Cuál es hasta ahorita su mayor éxito?

"El haberme preparado en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que mis padres me dieran la oportunidad de educarme y sobre todo de tener la posibilidad de ingresar en un partido que me ha formado. Y mantener a mi familia bien apegada a mí, porque ninguno era político".

¿Algún tropiezo?

"Muchísimos. No somos perfectos, realmente somos gente que sabe que te puedes equivocar en la toma de decisiones o en la compañía, porque a veces te acompañas de algunos personajes que tú crees que son buenos, que crees que son positivos, y al final del día no todos salen a como uno quiere. Creo que los tropiezos han sido pocos, pero han sido de formación".

¿Le teme a algo?

"Al Covid, que nos vaya a afectar a alguien de mi familia. En lo personal, a mí y a mi esposa nos dio, ella estaba embarazada, hoy que mi bebé está recién nacida, que a mi hijo de nueve años ya le dio y que a mi hija de once todavía no le da. El miedo número uno es eso, a poder no estar con los míos o que no esté uno de los míos conmigo".

¿Con qué partido o tipo de personas no haría nunca un pacto?

"La gente necia, con esa gente nunca no haría equipo, con la gente terca, con la gente que nada más piensa en ellos y que no construye equipos ni sociedades, ni se organiza para lograr un bien común".

¿Cómo ve la actuación del Gobierno federal frente a la pandemia?

"Reprobamos al Gobierno federal por la falta de un plan emergente para el rescate no solo de la salud, sino también del empleo, de la generación de riqueza, en este caso de la atracción de inversiones. Vemos una cerrazón, una necedad del Gobierno federal de la 4T para asfixiar al sector productivo".

¿El presidente de México dice que ya vamos saliendo del hoyo?

"El problema es que ya hay 12 millones de nuevos pobres".

¿Cuál cree que sea ahorita el principal problema de Sinaloa?

"De muchos problemas, el principal será el económico en todo el país porque la pandemia realmente vino a cerrar muchos negocios, y esas familias están ahorita desamparadas. Quien ya tenía un estilo de vida hoy está teniendo un gran problema para poder levantarse".

Si fuera gobernador, ¿cuál sería su principal compromiso con los sinaloenses?

"Me gustaría hacer un gran proyecto, pero basado en escuchar a la sociedad para ver cuáles son sus prioridades, porque el Gobierno tiene prioridades también, pero primero está la gente. Hay que tener proyectos vanguardistas. Sinaloa necesita darle mayor valor agregado a todo lo que producimos del mar, de los 656 kilómetros de litoral, más las doce bahías y los quince esteros, y tenemos gran potencial con más de un millón 150 mil hectáreas que pocos estados tienen".

Crítica el manejo de la pandemia

Chuy Valdés sostiene que el Gobierno federal, lejos de idear un plan emergente para el rescate de la salud y del empleo, se ha dedicado a asfixiar al sector productivo.

El reparto de candidaturas

El dirigente del PRI admite que para los que andan en política no es fácil cuando les dicen que no les toca. Aun así, los invita a trabajar en equipo y lograr el triunfo para tener nuevas oportunidades.

Chuy irá donde le toque

Valdés Palazuelos afirma que él participará en el puesto que tenga que ir, si es que lo necesitan; pero, si no, se dice listo para coordinar la campaña desde la dirigencia estatal del partido para buscar el triunfo del PRI en Sinaloa.

Preguntas sobre determinado tema

¿Andrés Manuel López Obrador?

Necio y falta a sus compromisos.

¿Extinción de fideicomisos?

Malo. Realmente representaban a mucha gente.

¿Despenalización del aborto?

Bueno.

¿Protestas feministas?

Válidas.

¿Legalización de la mariguana?

En otros estados ha sido exitoso.

¿Matrimonios igualitarios?

Yo soy profamilia.

¿Pandemia?

Muy mal atacada por el Gobierno federal.

¿Guardia Nacional?

Con falta de resultados.

¿Corrupción?

Le falta al Gobierno en México, porque no hay transparencia.

¿Elecciones 2021?

Ganadoras para el PRI.

¿Algún libro de cabecera?

Las citas del presidente, de Mao Tse-tung, y El código Da Vinci, de Dan Brown.

¿Alguna frase?

"Puro pa delante".

¿Personaje histórico que admire?

Benito Juárez. Soy liberal