24 actas fueron levantadas durante las campañas por propaganda no autorizada en Culiacán

Sinaloa.- Alrededor de 24 actas levantó inspección y vigilancia del ayuntamiento de Culiacán durante las campañas electorales por propaganda no autorizada, informó el director del departamento, Luis Alfonso Meza Espinoza.

Durante el proceso de campañas el ayuntamiento levantó actas y multas en aquellos casos donde la propaganda se colocó en espacios que no contaba con permiso de la autoridad municipal.

Sin embargo, no hicieron el retiro de la publicidad para no entrar en algún mal entendido que hiciera pensar que como autoridad estaban buscando beneficiar o afectar algún partido en específico, es decir, no se amonestó a los partidos políticos sino a las empresas propietarias de la instalación.

Luis Alfonso Meza Espinoza señaló que, las empresas ya cuentan con el aviso y ahora es necesario que se acerquen al ayuntamiento a pagar, de no ser así, no se les permitirá hacer ningún otro tramite. Aún no se ha determinado la fecha límite para que realicen el pago.

El monto de estas multas lo asigna el departamento de ingresos ya que, son circunstancias especiales e incluso habrá sanciones ejemplares ya que de manera anticipada se avisó que no se permitirían estas acciones y por aprovecharse de las necesidades de los partidos por anunciarse no respetaron muchas reglas.

