25 años dedicado al comercio le ha dado para vivir a Don Julio, vendedor de fruta en el Centro de Culiacán

Sinaloa.- Julio Francisco Torres Landeros, de 60 años de edad, lleva toda una vida dedicada al comercio en las calles del sector Centro de la ciudad de Culiacán.

"Yo inicié vendiendo fruta y otros productores por todas las calles, me ponía en varios puntos del centro para poder vender y salir adelante, sin trabajar no se puede comer o tener un sustento", expresó el adulto mayor.

Don Julio, como normalmente lo llaman sus clientes de años, se ubica por la calle General Ramón Corona entre calle Miguel Hidalgo y Benito Juárez desde las 9:00 horas de la mañana hasta las 16:00 horas ofreciendo vasitos de frutas y otros antojitos a quienes trabajan en los alrededores o pasan por el lugar.

El comerciante comentó que ya los años de trabajo le han dado para que la mayoría de sus clientes lo ubiquen y pasen a consumirle, pues a pesar de las dificultades que vivió por varios meses en el paso de la pandemia, Julio sale todos los días a la calle con el único objetivo de llevar el sustento a casa.

"Siempre he trabajado solo, otra cosa no podría hacer porque nunca he hecho otra cosa, así que toda mi vida me he dedicado a esto ya son 25 años y es lo que me ha dado para comer y salir adelante", añadió el adulto mayor.

Julio Francisco agregó que ahora solo se encuentra en un punto específico debido a que su edad ya no le da para andar recorriendo más calles y así lograr vender todo el producto más temprano, pues la idea es regresar a casa con más esperanza de que el próximo día será aún mejor.

Por último el comerciante llamó a la ciudadanía a tener confianza en los productos que el ofrece, ya que además de mantener todas las medidas sanitarias solo vende fruta fresca de temporada.