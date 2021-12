400 bases presupuestas para 2022 en Sinaloa es un gran avance: STSNS sección 18

Sinaloa.- A través de un posicionamiento, el Sindicato de Trabajadores del Sistema de Salud sección 18 Sinaloa (STSNS) apoyaron las acciones realizadas por el gobernador Rubén Rocha Moya en base a las plazas irregulares y a las 400 bases presupuestadas para el Ejercicio Fiscal 2022.

El líder sindical del STSNS, José Luis Castro Montañez mencionó que las 400 bases en el presupuesto 2022 de Sinaloa es una buena propuesta, ya que ayuda mucho y es un gran avance, pero recalcó que no significa que renuncian a seguir trabajando para conseguir la formalización laboral a todo el personal de salud de contrato.

“Confiamos en que el Gobernador está haciendo las gestiones necesarias y también en el Congreso del Estado haciendo uso de sus facultades y en la separación de poderes hará lo necesario para disminuir el rezago de las plazas”.

Hizo el llamado a Rubén Rocha Moya de ir juntos por la salud de la población y por la dignificación de los derechos laborales para ser una fuerza aliada.

“Si no hay justicia social para las y los trabajadores no se puede conseguir la paz social que es uno de los objetivos más importantes trazados por su gobierno y el de la República, no descansaremos hasta que se regularice la situación laboral de todo el personal de Salud”, externó.

Castro Montañez hizo el compromiso a nombre de cada uno de los trabajadores que pertenecen a este sindicato de trabajar para que los no basificados en lo que están a la espera de su regularización trabajen en condiciones justas y no sean despedidos.