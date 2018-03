5 consejos para organizar el presupuesto de tu boda y no malgastarlo

Si tu pareja y tú ya han decidido ponerle fecha a su boda, claro está que ese día se convertirá en uno de los más importantes de su vida. Para que nada lo arruine y no estén preocupándose de último momento por los gastos, será mejor que presten atención en la organización del presupuesto.

Es necesario que comiencen con un check list y se apeguen totalmente a él para no encontrarse con sorpresas desagradables a último minuto.

¿QUIÉN HARÁ LOS GASTOS DE LA BODA?

Antes de querer echar la casa por la ventana y comenzar a planear cada uno de los detalles, es importante establecer quién correrá con los gastos de la boda, es decir si los papás de la novia, el novio o ustedes invertirán en ella, puesto que este será el punto de partida para saber con cuanto dinero disponen.

DEFINE EL PRESUPUESTO MÁXIMO

Es fundamental que se pongan de acuerdo sobre el estilo de su boda y el lugar donde se llevará a cabo. No elijan sitios que se salgan del presupuesto ni gasten en decoración o cosas superficiales que no pueden financiar, ya que eso los hará que se estresen y no disfruten del proceso. La mejor estrategia es tener en claro la cantidad que van a invertir y sujetarse al check list para no sobrepasarse del monto decidido.

¿SE IRÁN DE LUNA DE MIEL?

Una sencilla manera de poner en claro el presupuesto es tener en cuenta la importancia de la boda, es decir, hay parejas que lo único que piensan es en los gastos de la fiesta y ceremonia, sin embargo hay otras que utilizan el dinero invirtiéndolo tanto en la boda, luna de miel y para la decoración de su casa. Decidan qué es lo más importante para ustedes e inviertan en ello. Algunos realizan una celebración sencilla y se van de luna de miel por más tiempo o a lugares paradisiácos.

HABLEN DE SUS PRIORIDADES

Un excelente consejo es realizar en pareja tres listas en las que anoten prioridades, es decir que es lo que necesitan, desean y por último con lo que han soñado. De esta manera te aseguro que aunque sean similares ordenar cada lista les será de gran ayuda para establecer sus prioridades.

BUSQUEN Y COMPAREN

Cotizar es una obligación para que puedan seleccionar lo mejor y a un precio justo. Pueden comparar por lo menos tres proveedores distintos, y no más de seis para que no caigas en una confusión. Cuando empiecen la búsqueda de los servicios soliciten cotizaciones concretas que se encuentren a la medida de sus necesidades. Registren con claridad los precios de cada opción consultada y lo que estos incluyan.

