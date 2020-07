5 mdp sin comprobar en ISIC por pagos de honorarios y eventos sin realizarse 

Culiacán, Sinaloa.-Un monto de 5 millones 791 mil 433 pesos, fueron catalogados por la ASE como recuperaciones probables al no identificar documentos probatorios de diversos gastos que se hicieron para el pago de honorarios de diversos artistas, viáticos y compra de música en el Instituto Sinaloense de Cultura.

Además, también se observaron gastos por eventos que no se realizaron y no se ejecutó el reembolso del mismo, así como suministro de combustible de vehículos no registrados en el padrón vehicular del ISIC.

De acuerdo al informe de cuenta pública del ejercicio fiscal del 2018, la Auditoria Superior del Estado, emitió 20 pliegos de observación que se consideran como daños al erario y perjuicio a la Hacienda Pública.

Así también emitió una recomendación, cuatro promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 51 promociones de responsabilidad administrativa, es decir que, el ISIC inicie con las investigaciones pertinentes para aclarar las observancias de los montos gastados.

Entre las observaciones emitidas por la ASE, consideradas como daños al erario, se encontró falta de comprobación y evidencia justificativa de arredramientos de equipos de sonido e instalaciones de templete y escenarios para el Festival de Primavera del 2018, el Concierto de Natalia Lafourcade y Juan Gabriel Sinfónico.

Las recuperaciones probables son 2 millones 672 mil 495 pesos, por diversos arrendamientos, 176 mil 320 pesos en el caso específico del festival de primavera, 323 mil 920 pesos en el caso del concierto del Natalia Lafourcade y 361 mil 340 pesos para el concierto de Juan Gabriel Sinfónico.

La ASE encontró que, a la trabajadora Bernal Montero Cecilia Guadalupe, el Instituto le efectuó 25 pagos de 15 mil 152 pesos por concepto de sueldos y salarios; así como 23 pagos de honorarios 11 mil 502 pesos por nómina del ISIC y además 20 pagos de 27 mil 160 pesos por la nómina de la Escuela Superior de Música por la prestación de servicios de docencia.

Para tales pagos, el ISIC omitió proporcionar las comprobaciones para el desempeño de dos o más empleos de la trabajadora.

También, la ASE ubicó el pago 5 trabajadores a los cuales se les efectuó 115 pagos en la nómina Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes por importe de 1 millón 002 mil 411 pesos y 91 pagos de la Escuela de Música por importe de 250 mil 714 pesos, en los que se omitió proporcionar la documentación probatoria del desempeño de dos o más empleos.

