68 y Más dejaría sin apoyo a miles de adultos mayores

Culiacán, Sin.- En incertidumbre se encuentran miles de adultos de la tercera edad luego de la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de elevar la edad del programa 65 y Más a 68 años.

En ese sentido, el delegado de Sedesol en Sinaloa, José Alberto Salas Beltrán, informó que, del año 2017 al 2018 se tiene un registro de incorporación de 17 mil adultos mayores, mismos que con la nueva propuesta podrían quedar fuera.

Sin embargo, el delegado consideró que los que ya cuentan con el beneficio y que están incorporados no se les pueda quitar: “Ya teniendo el beneficio no creo que se los quiten. No veo la posibilidad. La propuesta no está bien definida”, expresó.

Cabe señalar que la iniciativa consiste en que todos los adultos mayores de 68 años sean beneficiados con el programa, aunque estas personas cuenten con jubilación o pensión.

Meta

Salas Beltrán indicó que sería improbable que se le quite el beneficio a quien tiene 65 años y ya está dentro del padrón. Asimismo, señaló que, actualmente, se tiene una meta de incluir a 5 mil adultos en los próximos meses. Actualmente, en el estado, alrededor de 17 mil adultos son beneficiados con el programa, que consiste en un apoyo de mil 160 pesos bimestrales.