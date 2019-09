700 elementos de la Sspytm resguardarán Fiestas Patrias

Culiacán, Sinaloa.- La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a través de su Unidad Preventiva, Unidad de Vialidad y Unidad de Protección Civil, fortalecerán la seguridad del Palacio de Gobierno y sus alrededores en coordinación con autoridades del Estado y la Federación, con más de 500 elementos quienes estarán resguardando a la ciudadanía.

Para el operativo del día 15 de septiembre, la Unidad de Vialidad y Tránsito desplegará en la zona de Palacio de Gobierno, 306 elementos en 82 unidades, integradas por 49 patrullas, 30 motocicletas, 1 ambulancia y 2 grúas, las cuales estarán distribuidas de manera estratégica, en la Unidad Administrativa y en las calles aledañas a la misma, dándole fluidez al tráfico vehicular, resguardando las áreas destinadas para el estacionamiento de las unidades de emergencia, el paso de peatones y cerrando las avenidas que por la naturaleza del evento así lo requieran.

Para ello a partir de las 18:00 hrs. será cerrada a la circulación el Blvd. Emiliano Zapata, desde la Calzada Insurgentes hasta la Avenida Gabino Vázquez con dirección al norte.

Así mismo la glorieta Cuauhtémoc, desde la Calzada Insurgentes hasta la avenida Lázaro Cárdenas con dirección al sur.

Tomando como rutas alternas en ambos sentidos la Ave. Guadalupe Victoria y la Ave. Nicolás Bravo.

Por parte de la Unidad Preventiva, se desarrollarán acciones preventivas en la explanada y alrededores del recinto estatal, además, establecerán puestos de control preventivo provisionales, donde se efectuarán revisiones a las personas para impedir que ingresen bajo los influjos del alcohol o drogas, u objetos que pudieran ser utilizados como proyectiles y que pudiesen causar daño a los asistentes.

En total serán 390 elementos, en 14 patrullas, 25 motocicletas y dos ambulancias, por parte de esta unidad, además, se vigilarán los festejos del Grito tradicional de la UAS.

Así mismo, la Unidad de Protección Civil desplegará 16 elementos, y tres unidades, distribuidas estratégicamente, quienes estarán distribuidos en la explanada, en el edificio de Palacio de Gobierno, así como en el puesto de Control, quienes se coordinarán con el Instituto Estatal de Protección Civil y Cruz Roja; además, también participará en apoyo durante el festejo de la Casa Rosalina.

El día 16 de septiembre, previo y durante el desarrollo del desfile conmemorativo, la SSPyTM activará un dispositivo de seguridad por la Avenida Álvaro Obregón, brindando seguridad a quienes participan en el desfile, así también en las calles aledañas a dicha avenida.

De igual manera, Policía Municipal Unidad Vialidad y Tránsito destinará 223 elementos en 33 patrullas, 33 motocicletas, una ambulancia y 2 grúas. El dispositivo contempla el cierre de la Av. Álvaro Obregón y las calles que cruzan dicha avenida, durante el recorrido del desfile, mismas que serán cerradas a la circulación a partir de las 07:00 horas y se reabrirán durante el paso de los contingentes.

En tanto que Policía Municipal Unidad Preventiva tendrá una participación de 220 elementos, 8 patrullas, 25 motocicletas y dos ambulancias, para disuadir conductas antisociales.

Así mismo, la Unidad de Protección Civil contará con 16 elementos, 8 unidades y dos motocicletas, quienes resguardarán el área y estará atenta ante cualquier situación de emergencia que se presente, trabajando en coordinación con Protección Civil Estatal.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal solicita a la ciudadanía haga caso a las indicaciones emitidas por las autoridades; si asisten en compañía de menores, no los pierdan de vista, no lleven objetos punzocortantes u aquellos que pudiesen ocasionar un daño, así mismo, no ingiera bebidas embriagantes, puesto que no será permitido el ingreso y podría hacerse acreedor a una sanción.