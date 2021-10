¡80 perritos pasan hambre! Piden apoyo para alimentar a perros rescatados en Culiacán

Sinaloa.- Ante las dificultades de alimentación y aumento del número animalitos rescatados, el grupo activista de Rescates con Amor Culiacán solicita del apoyo de la ciudadanía y autoridades municipales para poder alimentar a más de 80 perros que han sido rescatados de las calles en malas condiciones.

El grupo de activistas lleva años apoyando en el resguardo de perros que sufren de violencia y maltrato en las calles, por lo que hoy están viviendo una situación difícil ante la falta de alimentación.

Minerva Cantu, integrante de este grupo de rescates animal, comentó que al no tener un espacio dónde tener a todos los animales rescatados son distribuidos entre los integrantes del mismo grupo, por lo que además de darles un hogar buscan la forma de cubrir sus necesidades de alimentación y otros cuidados, ya que por mes necesitan de 8 costales de croquetas para poder sostener la alimentación diaria.

Asimismo señaló que las necesidades crecen conforme pasa el tiempo, pues el número de rescates en lo que va de la pandemia ya aumentó a un 20 por ciento más los que ya se tenían y no se dan abasto para seguir sosteniendo, pero no tienen el corazón para detenerse y no seguir buscando la forma de apoyar y cuidar a estos animales en riesgo.

La necesidad de alimento es para un promedio de 80 perros que han sido rescatados de las calles con índices de violencia, maltrato o abandono.

"No hay donaciones, es muy poco el apoyo y lo poquito que se llega a donar no alcanza la verdad, yo veo a un perrito en riesgo que van a atropellar los rescato porqué no tenemos el corazón de dejarlos abandonados", expresó la activista Minerva.

Por otra parte la activista llamo a la ciudadanía a tener más conciencia de la situación y tengan la cultura de esterilización para que no se incremente más el número de perros abandonados en la calle así como adoptar para mascota a estos perritos que necesitan de un hogar.

Por último dijo que quien deseé apoyar con la alimento o adoptar a uno de los perritos que tienen recuperados para adopción pueden contactarlos a través de la página en Facebook como Rescates con Amor Culiacán o llamar al teléfono 6674815500.