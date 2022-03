98% de las trabajadoras del hogar no reciben prestaciones, coinciden diputadas de PRI, PAS y Morena

Culiacán, Sinaloa.- El 2% de las y los trabajadores del hogar se encuentran inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pese a que la edad promedio de este personal es de 49 años y hombres de 54 años, que lleva a que el 98% siguen trabajando en la informalidad y perciban un salario de 210 pesos diarios, coincidieron los grupos parlamentarios del PRI, PAS y Morena, ante la celebración del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, quienes demandaron que los empleadores le otorguen las prestaciones de ley.

La diputada Deisy Judith Ayala Valenzuela señaló que este programa que parecía prometedor para las empleadas domésticas, y que tenía como fin conseguir todos los beneficios del Seguro Social, lo cual no se logró, situación que las mantiene en la desigualdad laboral, quienes tienen el mismo derecho que el resto de la población trabajadora del país.

La legisladora priista solicitó la suma de esfuerzos desde el poder Ejecutivo y Legislativo con el fin de realizar una estrategia conjunta de difusión de esta serie de reformas en pro de las y los trabajadores domésticos, ya que pese al conjunto de reformas sean competencia federal, la difusión del programa ha sido insuficiente.

El posicionamiento fue respaldado por la diputada Elizabeth Chia del PAS precisó que el principal problema de las y los trabajadores del hogar es la falta de seguridad, que a dos años de que se puso en marcha este programa de incorporación, se han beneficiado a 27,295 trabajadoras, bajo la modalidad 34 “Trabajadores Domésticos”.

Las personas trabajadoras del hogar que están registradas ante el IMSS, tienen derecho a los cinco seguros: de Enfermedades y Maternidad; Riesgos de Trabajo; Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; y Guarderías y Prestaciones Sociales.

De acuerdo con la distribución a nivel nacional, el 63 por ciento de las trabajadoras del hogar laboran en la Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Coahuila, Baja California Norte y Chihuahua.

Juana Minerva Vázquez y Verónica Bátiz, de Morena hicieron hincapié en la necesidad de reformas a la ley del IMSS, para hacer obligatoria la inscripción de los trabajadores del hogar y no persista en la voluntariedad del empleador, aunado a que se apliquen sanciones por no cubrir las cuotas con oportunidad, que no realiza ninguna acción de filantropía, sino que el empleo doméstico es un trabajo, que debe recibir prestaciones de ley.