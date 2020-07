A Lidia le dieron mal un diagnóstico de Covid-19 y gastó más de 5 mil pesos de medicina en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Tras tomar medicamentos por dos días, Ana Lidia Beltrán descubrió a través de tomografías que no padece Covid-19 como le habían dicho en un consultorio médico.

Por malestares en la garganta y tos, acudió a un consultorio en la Farmacia Ángeles en la colonia El Palmito en Culiacán para atenderse. La doctora que les recibió los envió a realizarse una radiografía con sospecha de coronavirus, indicación que siguieron a pesar de que les informaron que esta no muestra tal resultado.

Tras regresar al consultorio, la médico les dijo que los tres tenían la enfermedad y les dio una receta médica valorada en más de 5 mil pesos, solamente en medicinas.

Sin embargo, por tener aún la sospecha en el diagnóstico al no presentar mayores síntomas, se realizaron estudios clínicos y tomografías, y esta última mostró que sus pulmones no presentan lesiones ni hay evidencias del virus en el sistema, según les informó otro médico.

Al regresar con la doctora que les dio la primera valoración, esta negó su error y no aceptó darles el reembolso de los medicamentos en la farmacia salvo por aquellos que estaban aún cerrados.

“Nos dio medicamentos bien fuertes, a mí hasta me dio betametasona para que me inyectara, a mi papá le dio otra medicina muy fuerte y aparte carísima; yo le compré todos los medicamentos, asustada porque me dijo que estaba bien grave”, dijo.

Así mismo, la paciente señaló malas prácticas tanto en el consultorio como en la farmacia, pues permiten que se formen largas filas sin sana distancia, no cuentan con materiales sanitizantes y la doctora no porta cubre bocas.

Denunció que además de darles una mala valoración y hacerles gastar miles de pesos, lo que recetó podría causarle daños en hígado y riñones, además del daño psicológico por el mal rato que su familia pasó.

Usted, le dije, está haciendo un negocio redondo, porque aparte usted le está vendiendo la medicina a la gente; hasta me dijo que me iba a morir, y eso es bien grave

Añadió que tras denunciar el establecimiento ante la Coepriss y brindar los datos, estos le dijeron que esa farmacia no se encuentra registrada.

