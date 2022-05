A Sinaloa le falta vincular la ciencia con las empresas: karam quiñones

Sinaloa.- A finales del año 2018, el Dr. Carlos Karam Quiñones se retiró como investigador científico; y después de tres años, por invitación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, regresó al tema de la ciencia, tecnología e innovación, primeramente como director general del Centro de Ciencias de Sinaloa, para después, el 15 de enero de este año, tomar posesión y liderar la Coordinación General para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa (Confíe).

¿Qué lo convenció de aceptar este reto?

“Primero con la esperanza fundada de que un gobernador que fue rector de una institución educativa, que a su vez es doctor en ciencias, que le entiende a este tema, abriera nuevas expectativas para Sinaloa. Estoy convencido de que nuevas cosas se podrán hacer en todo lo que concierne a la ciencia teniendo un gobernador con mayor capacidad de entender y mayor experiencia en este ámbito”.

¿Cómo ve al estado de Sinaloa en cuanto a desarrollo tecnológico e innovación?

“Sinaloa, a nivel nacional, se encuentra en la medianía, es decir, siempre en los lugares 14-17 de las 32 entidades federativas, y esto se mueve conforme cambian los indicadores. Si se trata, por ejemplo, de becarios Conacyt, jóvenes que se están formando en maestrías o doctorados, también de investigadores, de producción científica, de divulgación de la ciencia, pero en ese rango se encuentra el estado en términos muy generales”.

¿Qué le hace falta mejorar en estos ámbitos?

“No dudo que falte más investigadores, sobre todo en algunas áreas del conocimiento y, por consiguiente, que haya mayor producción científica, pero de lo que sí estoy convencido que hace falta es vinculación entre la ciencia y las empresas o sectores productivos, es decir, que los investigadores y los medios productivos, particularmente la empresa, unirse, aliarse para hacer innovación.

Ningún estado de la República, ni ningún país del mundo puede mejorar la productividad y la competitividad mediante el conocimiento científico y tecnológico, entonces para hacer competitivo un país o un estado requiere de innovación y ¿qué es? Es cuando el conocimiento se junta con el capital social o privado e inician proyectos éxitos, donde el conocimiento haga su parte y el dinero haga la otra parte, y esto sucede en los países más avanzados del mundo. Ahora el conocimiento tiene mayor influencia en la competitividad y en la innovación”.

¿Cómo incentivar una mayor cultura y gusto por la ciencia en los niños?

“Mediante la divulgación de la ciencia, comunicarla y mejorar la cultura científica de la población. ¿Por dónde podemos empezar? Por los viejos es muy difícil y donde está el terreno más fértil es en las niñas y niños, por eso queremos en esta administración darle al tema de la divulgación y enseñanza de la ciencia un lugar preponderante, es decir, la divulgación va a ocupar un importantísimo lugar, porque queremos que toda la gente entienda el papel del conocimiento en el bienestar social, que entiendan que si no hay empresas competitivas, México se atrasa, no habrá empleos y no se mejorará el Producto Interno Bruto. Y vamos a empezar por la divulgación lúdica, es decir, que se diviertan y despertar inquietudes en los niños. Que este mensaje que la educación es vital y que no hay ciencia sin educación y no hay desarrollo sin ciencia”.

¿Cuál es la misión de Confíe, organismo público descentralizado, creado en esta administración?

“Queremos despertar inquietudes en las niñas y niños, que volteen a ver el tema de la ciencia, no solamente queremos que se diviertan, sino que entiendan el mensaje de que la ciencia es muy importante para que vivamos mejor”.

¿De qué forma se traducirán los beneficios de esta creación para los sinaloenses?

“Confíe es el organismo que promueve la ciencia en general, la fomenta, que es vital para resolver grandes problemas de la humanidad, preverlos y proyectar las oportunidades y soluciones que el mundo necesita. Queremos promover la ciencia como factor de desarrollo, que los beneficios no solo sean para los investigadores, sino también la sociedad, y que el investigador transfiera su conocimiento a las empresas”.

¿Cuáles son los proyectos en puerta?

“Hay varios proyectos, pero están en planeación. Ahorita tenemos en marcha Ciencia en Movimiento, que es llevar los talleres y programas a cada rincón de Sinaloa y se llevó primero al municipio de Badiraguato”.

El Perfil

Carlos Karam Quiñones

Director de Confíe

*Nombre completo: Carlos Karam Quiñones

*Lugar de nacimiento: San Benito, Mocorito, Sinaloa

*Trayectoria: Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología (Conacyt), y del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación (Inapi), por dos meses director del Centro de Ciencias en Sinaloa.