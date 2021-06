A extremar precauciones y prepararse ante temporada de huracanes 2021 en Sinaloa

Sinaloa.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), ante las previsiones meteorológicas en Sinaloa, hizo un llamado a la población a extremar precauciones y planificar anticipadamente para prevenir cualquier tipo de contingencia durante esta temporada de huracanes 2021.

El comisionado Jorge Alan Urbina Vidales informó que existe una coordinación entre diferentees instituciones para prevenir cualquier riesgo sanitario y destacó que es fundamental que la ciudadanía se mantenga atenta a los avisos oficiales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“La prevención es primordial porque en ocasiones las precipitaciones pluviales pueden generar zonas peligrosas e inundaciones que ponen en riesgo la salud y la vida”, dijo. Apuntó que se han preparado protocolos para atender cualquier emergencia y se han habilitado albergues donde los brigadistas de Coepriss supervisan los aspectos sanitarios.

Leer más: Restablece la CFE el 99% del servicio de energía eléctrica, en zonas afectadas de Sinaloa

Aunque aclaró que es posible que se modifique la trayectoria y la fuerza de este fenómeno meteorológico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, mantiene como zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa, Sinaloa.

Precisó que en el reporte más reciente se informa que la tormenta tropical “Dolores” ocasionará este día lluvias muy fuertes en Sinaloa con rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora y marejadas, con oleaje de 3 a 5 metros.

Por tal motivo, se recomienda a toda la población extremar precauciones y en especial a la gente de mar, al sector pesquero y a la navegación marítima. Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, vientos, provocar deslaves, incrementar los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

“Es fundamental extremar precauciones porque existen zonas de riesgo en todo Sinaloa que presentan problemas de inundaciones, posible desbordamiento de arroyos y ríos en algunas poblaciones e incluso en el sector urbano debido a que el sistema de alcantarillado es insuficiente en algunas partes para desalojar el agua, sumado a que algunas personas tiran basura en la vía pública”, comentó.

Leer más: Maestro de la UAS busca audiencia con rector, tras ser atendido en Palacio Nacional

Apuntó que las aguas estancadas pueden propagar enfermedades infecciosas pues es factible que contengan microorganismos, sustancias químicas peligrosas, cables con energía eléctrica u ocasionar lesiones por los objetos que no se pueden ver a simple vista, por lo tanto no se debe jugar en el agua de lluvia y mucho menos andar descalzo. “Con las inundaciones se pueden presentar problemas dermatológicos y diarreas cuando los alimentos no se conservan adecuadamente por lo tanto es importante la higiene, el lavado de manos y utensilios”, dijo.

Finalmente, agregó que por otro lado, debido a la presencia de la Onda Tropical Número 4 se pronostican también posibilidad de tormentas eléctricas en Sinaloa.

AMLO visita Zacatecas para conmemorar 100 años de muerte de Ramón López Velarde

Síguenos en