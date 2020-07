A los Ayuntamientos de Sinaloa les tomó por sorpresa la ley antiplástico

Culiacán.-No solo al sector empresarial tomó por sorpresa la implementación de la prohibición de las bolsas de plástico y popotes no biodegradables en Sinaloa, si no que además a las autoridades municipales quienes no están preparadas en los cambios que requiere la ley de los ayuntamientos.

Ya que con la entrada en vigor de los cambios en la ley, serán los ayuntamientos los encargados de verificar el cumplimiento de los pequeños establecimientos, sin embargo, actualmente la mayoría de ellos, no cuentan con los cambios en la ley ambiental municipal que se requiere.

Oscar Sánchez, secretario general de la Unión de Comerciantes del centro de Culiacán, mostró apertura para aplicar la sustitución del plástico, pero destacó, se a visto desinterés de las autoridades municipales en el tema ambiental en el centro de Culiacán, en donde no se han otorgado las condiciones necesarias para el tratamiento de la basura que se genera.

Aseguró que en el caso de los pequeños locatarios, apenas se iniciará a socializar la restricción, para lo que se requiere de una mesa de trabajo con el Ayuntamiento, en donde también se buscará tocar temas como la falta de contenedores de basura, y separación para el tratamiento de los desechos, esto pues a su parecer hay falta de participación de las autoridades municipales en el tema.