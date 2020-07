A más tardar el lunes Segalmex hará pagos por toneladas de maíz en Sinaloa: Rocha

Culiacán, Sinaloa. A más tardar el próximo lunes, Segalmex empezará a pagar el apoyo del Gobierno Federal de 359.9 pesos, que garantiza el precio de 4 mil 150 pesos por tonelada de maíz, reveló el Senador Rubén Rocha Moya.

“Ayer mismo tuve una larga conversación con el ingeniero Miguel Carrillo (director del Programa Precios de Garantía de Segalmex), él me dio como primicia que el lunes a más tardar empiezan ya los pagos, hay un registro de liquidación de productores ya muy importante, se va a empezar a pagar, no va a parar de pagarse”, anunció el legislador de Morena por Sinaloa.

Señaló que hubo un problema en cuanto a la estructura para los pagos, pues es la primera vez que Segalmex realiza estas liquidaciones, ya que en las administraciones anteriores al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador lo hacía Aserca.

“Acuérdense de una cosa, Aserca les pagaba después de un año, ahora se les va a pagar ya, y no se va a terminar de pagar hasta en tanto se concluyan todos los registros de los productores”, puntualizó.

Rocha Moya llamó a los productores que aún faltan por registrar sus cosechas a que se apunten para que tengan acceso al apoyo.

El Senador advirtió que los productores son víctimas de un “ingrediente muy nocivo”, que es la incomprensión de quienes les compran las cosechas, los bodegueros o acopiadores, quienes buscan robarles con las medidas de humedad o el peso del grano, y además no les pagan.

“Es un gremio al cual el Gobierno tiene que enfrentar, porque no puede seguir la tolerancia del golpeteo impune, porque no han tenido la sanción y el ajuste debido, igualmente yo lo he reportado porque es un asunto que hay que tener en cuenta”, enfatizó.

Rocha Moya exhortó a los productores a denunciar a todos aquellos acopiadores que traten de robarles o no cumplan con el pago.