A medianos del próximo año UAdeO estrenará canal de televisión

Culiacán, Sinaloa.- Alrededor de 18 millones de pesos costará el canal de televisión de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), dio a conocer la rectora Sylvia Paz Díaz Camacho.

La académica dijo que será a mediados del próximo año cuando puedan empezar ya con las transmisiones por el canal universitario. “El equipo de transmisión mas el sistema de mantener la energía eléctrica los 365 días del año, mas todo el equipamiento del foro pensando en equipo de buena calidad, sobre todo equipo moderno”.

La rectora expresó que espera el apoyo de Gobierno del Estado, para concretar el proyecto, ya que por parte de la federación no recibirán apoyo.

“La federación definitivamente no apoya este tipo de proyectos, eso ya no lo dijeron no espero nada de la federación, lo que si esperemos de la federación es apoyo para cubrir otras necesidades”.

Esta mañana la rectora tomó protesta a Juan Francisco Sotomayor Valdez como director de televisión de la universidad, durante la toma de protesta el comunicador se comprometió a trabajar con honradez y compromiso. “Es necesario mantener buenas contenidos culturales, para restaurar con dignidad de la televisora local, vengo con la humildad y predisposición al encargo que me han asignado”.

La rectora indicó que con este nuevo proyecto, la universidad esta concretando un sueño muy anhelado.

Boletín oficial

Hoy, se escribió una nueva página en la historia de la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO). La Rectora, Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho, le tomó la protesta de ley al Director del nuevo canal de televisión de esta casa de estudios, L.C.C. Juan Francisco Sotomayor Valdez.

La UAdeO, semillero de exitosos comunicólogos en Sinaloa, obtuvo por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el pasado 12 de junio del presente año, el título de concesión para operar su propio Canal de TV, hecho sin precedente en la vida universitaria, en respuesta a las gestiones realizadas previamente y a las que la Dra. Díaz Camacho dio continuidad.

En este evento, la Rectora estuvo acompañada de diversas autoridades universitarias, así como del Presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), Delegación Sinaloa, Ing. Manuel Ignacio Pérez Gastélum, representantes de diversos medios de la entidad e integrantes del Consejo Ciudadano de Radio y TV UAdeO, a quienes agradeció el apoyo que brindan siempre a esta Universidad y ponderó el papel relevante que juega la comunicación. “Sin ésta, los conocimientos y proyectos se vuelven estériles”, dijo la Dra. Díaz Camacho.

Señaló que al solicitar un canal de televisión universitaria, se visualizó tener, además de la Universidad formal, otros medios para acercarle a la sociedad más educación, valores, arte, cultura, deportes y noticias.

Previo al acto protocolario de toma de protesta de Sotomayor Valdez, la Rectora manifestó el respaldo que ha otorgado el Instituto Politécnico Nacional (IPN), a través de su Canal 11 TV, para operar este nuevo medio de comunicación de la UAdeO.

Posteriormente, leyó una síntesis curricular de Sotomayor, cuyo nombramiento ha sido del agrado del gremio periodístico, dada su capacidad profesional y calidad humana.

Durante su intervención, el egresado de la entonces Universidad de Occidente, y hoy Director de TV UAdeO, Juan Francisco Sotomayor Valdez, expresó su sentir ante el nuevo reto profesional que enfrenta. Dijo que “la televisora de la UAdeO en tiempos de quebranto y crisis social, viene a contribuir a la restauración del tejido social y a resarcir, en lo posible, el daño que los ciudadanos y que como padres hemos causado dejando de educar correctamente”.

“Reitero, el canal de televisión de la UAdeO, es el poderoso elemento que se entrega al estudiantado y de los docentes de la Universidad, para la profesionalización de los estudiantes de comunicación y para la vertiente de todas las carreras, abrácenlo los estudiantes, abrácenlo los maestros y abrácenlo ustedes como colegas, donde tendrán las puertas abiertas”, dijo emocionado Juan Francisco Sotomayor ante un público que lo escuchaba atento.

Sin duda fue una cálida mañana, donde se dio un encuentro entre las autoridades de la UAdeO y los representantes de los medios de comunicación, quienes, la gran mayoría, al ser egresados de esta Universidad, sintieron gran empatía por la noticia trascendental de que su Alma Máter ya cuenta también con un Canal de TV, porque desde hace 27 años ya tiene la Frecuencia Modulada en radio.

La Rectora extendió una invitación a los representantes de los medios de comunicación que acudieron a este evento, para que sumen sus propuestas y proyectos para este Canal de TV universitaria.

El Ing. Pérez Gastélum felicitó a la familia Lince por este nuevo logro, en beneficio no sólo de estudiantes y docentes, sino de toda la sociedad sinaloense; además, fue el responsable de realizar la clausura del evento. Ahí, dio el compromiso de la Cámara que preside, de apoyar a esta nueva televisora.

“Por la Cultura a la Libertad”.