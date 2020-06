A medias, abren negocios no esenciales en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.-De los comercios que se decreto se activaran a partir de esta semana, son contados los que se encuentran en el centro de Culiacán, por lo que se continúa en la misma situación de incertidumbre e impotencia por parte del sector comercio.

Papelerías, negocios de pintura, lavado y desinfectado de automóviles, estéticas, llanteras, vulcanizadoras, materiales para la construcción, venta e instalación de acumuladores refaccionarias y talleres, son las que ya pueden operar, el resto de actividades tendrán que esperar hasta la próxima semana.

Miguel Ángel Millán Meza, presidente de la unión de locatarios del centro de Culiacán, lamentó que de los más de mil comerciantes que integran el sector comercial del primer cuadro de la capital de Sinaloa, sean solamente aproximadamente 5 papelerías las que se unieron a los negocios que pueden estar en operación, esto sin considerar que se cuenta con más de tres meses con los negocios cerrados, costeando gastos y sin percibir ganancias con la venta de productos.

Recordó que es desde hace algunos días desde que los locatarios optan por necesidad y como muestra de rebeldía hacia las autoridades abrir los negocios para vender por un periodo menor a una hora, con la finalidad de sacar lo que se alcance a vender en lo que llegan los operativos a cerrarlos y con ello costear algunos de los requerimientos económicos que van en aumento.

Por otra parte, dijo que, a su parecer el centro de la ciudad no es un foco de infección como se esta manejando, y es en donde más se están estableciendo limitantes, por lo que las estrategias deben ir encaminadas a preservar la economía que se concentra en esta zona.

“Se satanizó el primer cuadro de la ciudad por la muerte de un compañero locatario del mercado Garmendia, a partir de ahí se genera la psicosis de que el primer cuadro de la ciudad era un foco de contagios y se aprovecha esa situación para limitar el acceso”, recordó.

Entre las inconformidades además destaca que según lo acordado para reapertura el día 23 de junio, se tendrán limitantes en horarios, lo que no permitirá recuperar las ventas que seguirán siendo bajas, ya que las personas actualmente no transitan por el centro de la ciudad por que las rutas fueron cambiadas de lugar, por lo que la alternativa no es una respuesta de las autoridades al grabe problema que tienen los comercios.

Respecto a ello, Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) dijo que, los establecimientos que integran el sector comercial del municipio, seguirán pidiendo que se tenga una reapertura inmediata y sin tantas condiciones.

Pese a que se a pedido de manera amable y sin caer en revueltos, el empresario lamentó que se cuente con falta de consideración por parte del gobierno, ya que se han realizado diferentes propuestas y reiterados llamados que no han sido atendidos.

En el caso del gobierno municipal, específicamente del presidente, Jesús estrada Ferreiro dijo que, al ser convocado a la última reunión se mostro desaire al no presentarse, en donde se reunieron los diferentes sectores que planeaban solicitar una reapertura escalonada y no esperar hasta la semana entrante, esto con la finalidad de mejorar la aplicación de protocolos sanitarios que serán necesarios y obligatorios para los comercios.