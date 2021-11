“A nada le quitamos”: Rocha Moya sobre el presupuesto 2022 para Sinaloa

Sinaloa.- En el presupuesto de egresos de 2022, enviado el pasado sábado al Congreso del Estado, a nada le quitaron recursos. Todos (los programas) suben y eso fue gracias a un reordenamiento que se realizó tras estudiar aquellas partidas que no tenían un destinatario claro y se reubicaron, explicó el gobernador Rubén Rocha Moya.

Durante la cuarta conferencia semanera expuso que en Agricultura se va a crecer en el tema del seguro catastrófico, lo cual beneficiará a los temporaleros.

El tema de las coberturas, que tiene que ver con la agricultura comercial, particularmente el maíz, también crece. El seguro se va a comprar entre enero y febrero para proteger la comercialización.

“El año pasado 2020, cuanto se gastó en la comercialización para acabalar los 4 mil 150 del precio de garantía, se gastaron 2 mil 800 millones de pesos. Cuanto puedes gastar en las coberturas, 800 millones de pesos”, detalló.

En el presupuesto también se contempló el programa ganadero de praderas y se le incluyó un apoyo para recuperar el estatus zoosanitario. Se destinó entre 20, 25 millones, para cuando se les enferme un hato a los pequeños ganaderos lo sacrifiquen y se les pagará.

Beneficiados

A la recién creada Secretaría de la Mujer se le otorgarán 80 millones de pesos. Para basificar a 400 trabajadores de salud se destinaron 86 millones de pesos. Cultura dispondrá de 150 millones de pesos.

Para el programa La escuela es nuestra se asignaron 100 millones de pesos y la federación dará otros 100. Para los pescadores son 54 millones y otros 54 los aportará la Federación. Para la infraestructura social que serían carreteras, caminos, agua, son 866 millones de pesos.

Le solicitan apoyos

En la actualidad, además de los 2 mil 618 millones de pesos de déficit financiero que traen arrastrando de la pasada administración, le están solicitando apoyo para cerrar el año varios Ayuntamientos y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), expuso el mandatario estatal. El problema de la UAS es que les adelantan las administraciones y se las gastan y ahora le están solicitando 300 millones. El gobernador explicó que el problema de la UAS es de disciplina financiera. En su caso recordó que cuando él fue rector esta universidad no pidió ni un peso adelantado.

Participación

La consulta ciudadana no es vinculante

El ejercicio que se hizo en Ahome sobre la planta de fertilizantes se llama ejercicio participativo ciudadano, este no es vinculante, aclaró el gobernador Rubén Rocha Moya. Es una consulta que sirve para que la gente exprese lo que quiere, y que el gobernante diga si eso es lo que quiere la gente, hay que empujarlo, pero no se puede ir contra la ley. Si hay instrumentos legales que se han interpuesto se tienen que resolver, no se puede tomar una decisión así. Aún siendo vinculante, la parte judicial corre por otro riel, explicó el mandatario estatal.

Respuesta

Sí se les pagará a las viudas de policías: gobernador

A cada municipio le corresponde cumplir con sus obligaciones con sus policías, y al alcalde de Culiacán le corresponde y es el que tiene más capacidad para atenderlas, explicó Rubén Rocha Moya en el tema de las viudas de policías que piden el pago de varias prestaciones. Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo: ”tú págales Rubén” y tienen contemplado este tema. Vamos a tratar muy bien a los policías, a las viudas de policías, expuso.

Protesta

Policías jubilados se manifiestan en el Palacio de Gobierno

Con el fin de solicitar una audiencia con el gobernador, policías jubilados del municipio de Culiacán subieron al primer piso y se manifestaron afuera del auditorio, en donde el mandatario estatal daba la conferencia Semanera. Los inconformes contra la política del alcalde de Culiacán, por tardarse para pagar las primas de jubilación o bien darles esta prestación primero a quien acepte darle de entre el 30 al 15 por ciento del finiquito, exigieron que el gobernador sea su enlace con Estrada Ferreiro.

Respeto

Anuncian al rector de la Universidad del Policía

El actual comisionado de Atención a Víctimas del Delito, Óscar Fidel González Mendivil será el primer rector de la Universidad del Policía, anunció ayer el gobernador Rubén Rocha Moya. “Para no dárselo a alguien en particular, ni siquiera se lo he dicho a él, estoy proponiendo al licenciado González Mendívil para rector de la Universidad del Policía, él lo va a saber después de que se los comenté aquí porque no se lo he dicho. Me parece que él es uno que reúne las características y yo le tengo mucho reconocimiento en la materia, es más, él ayudó a formular el proyecto, esa sería nuestra propuesta”, expuso.