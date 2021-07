A ningún jubilado le llamó ‘perro’, dice Estrada Ferreiro y pide no cambiar las cosas

Sinaloa.- Tras la manifestación de policías jubilados y pensionados que realizaron el lunes por la mañana en donde exigían una disculpa pública del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, por haberse referido a ellos como “perros con dueño”.

El primer edil señaló que él en ningún momento los llamó así, que es pura grilla y que estos ya se calmarían cuando se publiquen los cambios en la ley. Al referirse que los jubilados pensionados estaban siendo movidos por líderes que al momento se calmarían.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“A ningún jubilado le llamé perro, que no cambien las cosas y no mal informen a la gente”. Reiteró que la Ley de Seguridad Pública que ha sido modificada no es correcta, además de que no tomaron en cuenta al Ayuntamiento para ello.

Leer más: Una sinaloense irá por el reto de regresar a México la corona de MIss Universo

“La cuestión financiera es propia del Ayuntamiento y las leyes secundarias son de autonomía y no nos pueden cargar, no tienen facultades para hacerlo”. Mario Rodríguez Kato, hijo de un policía ministerial asesinado en 2008 se quejó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las supuestas palabras del alcalde.

Esta queja la presentó el 26 de junio de manera virtual y el primero de julio la rectificó de manera física en la CEDH, dijo que no han recibido más noticias, sin embargo hasta el momento no les han comentado nada.

Hombre compra toda la mercancía a niño vendedor ambulante VIDEO

Síguenos en