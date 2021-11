A partir de enero 2022 iniciará basificación de personal de salud de Sinaloa, afirma Rubén Rocha

Sinaloa.- Al tiempo de hacer un llamado a la paciencia a los trabajadores de salud que demandan una basificación, el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que este proceso iniciará a partir de enero del 2022, pero adelantó que de no recibir los recursos federales para ello, su gobierno iniciará con recursos propios para otorgar ese beneficio laboral.

“Yo voy a coadyuvar porque no voy a esperar, como les decía ahorita a los presidentes municipales, yo no voy a esperar tendiendo la mano para que me den, yo le voy a aportar a esto y a partir de enero si no me viene recurso de la Federación nosotros le vamos a meter del Estado y vamos a basificar a los primeros, no va a ser cualquier cosa, vamos a darles una mejoría y una baja a ese pendiente”, dijo.

Entrevistado en el marco de una gira de trabajo por Angostura, el mandatario estatal reiteró el llamado a los trabajadores del sector salud que han estado inconformes a la espera de la tan anhelada base, a que impere una actitud responsable, para no afectar a la población que demanda los servicios de salud.

Por otra parte, advirtió que en los casos en que se entregaron bases de manera indebida a trabajadores que no cumplían los requisitos, se les retirarán para asignarlas al personal que efectivamente merezca esa plaza formal que les otorgue certeza laboral. “Los nombramientos que se dieron los estamos revisando, los que no sean correctos voy a cancelársela a las personas que se lo hayan dado incorrectamente, pero se los vamos a dar a los que tienen derecho”, reiteró.

El gobernador Rubén Rocha Moya recordó que un día antes de tomar posesión, el sábado 30 de octubre, acudió al Hospital de la Mujer donde un grupo de trabajadores de la salud llevaba a cabo una manifestación en demanda a esta situación, y el acuerdo fue que designaría al secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda para encabezar una mesa de diálogo conjunta, en la cual se abordarían todos los reclamos y los señalamientos de asignación indebida de plazas, y será este viernes cuando se le presentará el resultado de los acuerdos a los que hayan llegado.

Por este motivo, el mandatario estatal reiteró una vez más su llamado al personal de salud para mantener actitudes responsables y no afectar a la población con los paros laborales en las instituciones de salud, pues reafirmó que el compromiso de atenderlos se está cumpliendo.

A su vez, el secretario Héctor Melesio Cuen Ojeda dio a conocer que en Sinaloa existe una planta laboral de 3 mil 128 trabajadores de la salud bajo el régimen de contrato y eventuales, con ingresos muy bajos y en la mayoría de los casos sin seguridad social.

Recordó que con motivo del inicio de la pandemia del COVID se contrató a personal eventual, que hoy está exigiendo de manera justa su base, las cuales también se les asignarán como fue el compromiso que hizo el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su última visita a Sinaloa al tocar este tema.

El secretario de Salud aclaró que estas basificaciones no están programadas para este año, sino que empezarán a asignarse a partir del enero del 2022 y será un proceso paulatino.

En cuanto al proceso de revocación de bases asignadas indebidamente, explicó que en cada caso detectado, se otorgará un periodo de 15 días a los trabajadores para que justifiquen su plaza, y de no acreditarla, se retirará para otorgarla al personal que sí cumpla con los requisitos.

“A los trabajadores inconformes, yo les pido que tengan confianza en nosotros, tienen la palabra del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, y la palabra de nuestro gobernador, Rubén Rocha Moya”, concluyó.