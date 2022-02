A pie y con muchas carencias, madres buscan a sus hijos desaparecidos en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Sin un peso en la bolsa para poder comprar una botella de agua, sin el calzado adecuado se meten a los montes, suben y bajan cerros y a pie recorren las calles de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, buscando a sus seres queridos. Ellas son las integrantes del nuevo grupo de búsqueda Madres en Lucha por tu regreso a Casa.

Andan solas porque no confían en las autoridades de seguridad, ni en la Fiscalía, pero saben que si ellas no buscan a sus hijos nadie lo va hacer, explicó Reynalda Pulido, madre de Javier Ernesto Vélez Pulido, desaparecido cuando tenía 16 años el 8 de diciembre de 2020. De este joven se perdió todo rastro luego de ser detenido presuntamente por elementos de la policía municipal de Culiacán.

Reynalda comentó que no ha sido fácil andar buscando a sus seres queridos porque no cuentan con ningún apoyo y todas las integrantes son de bajos recursos y si se dedican solo a la búsqueda no tienen que comer.

Gracias al noble corazón de algunas personas que les han regalado para que impriman carteles han podido pegar las imágenes de sus hijos en postes y paredes de diversos edificios de la ciudad, hay personas que les han donado agua.

Ellas andan de raite y en ocasiones realizan las búsquedas en la colonia en donde está la compañera que no tiene para el camión. A pesar de que el caso de su hijo fue conocido por muchos sinaloenses aún no sabe en donde está, pero no pierde la esperanza de encontrarlo.

El salir a preguntar si alguien lo ha visto el andar en las calles para ver si le dan alguna razón es lo que la mantiene un poco tranquila porque al estar en su casa el dolor es insoportable.

Reynalda asegura que en este grupo no hay líder, todas tienen voz y voto, ella al saber cómo se puede realizar una denuncia, como hacer para que las autoridades les pongan un poco de atención es quien asesora a las madres que van llegando porque en la Fiscalía no les dicen que hay una comisión de Atención a Víctimas y otra de Búsqueda. No quiere que ninguna madre más se humillada como la humillaron a ella las autoridades por andar buscando a Neto.

Dijo que con ella ni los investigadores van. La llegada de Sara Bruna Quiñonez Estrada a la Fiscalía no ha sido de gran ayuda porque en el caso de su hijo, ni el de otros desaparecidos avanza.

Reynalda pide a los sinaloenses no juzgar a las familias de las personas desaparecidas, porque hoy en día cualquier persona puede ser víctima de desaparición forzada, pide ser solidarios porque bastante tienen con el dolor de no saber en dónde están sus seres amados como para estar viendo o escuchando comentarios negativos que provocan mucho dolor.

Este grupo de madres necesita palas, picos, botas y otros artículos para poder salir a buscar a sus hijos desaparecidos, por esta razón están pidiendo a la ciudadanía que quien pueda y desee apoyarlas puede hablar al número 6672548180.