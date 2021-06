A plena luz del día se meten a robar en escuela primaria de Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Muy molesto se encuentra el personal de la escuela primaria Enrique Félix Castro ubicada entre las calles Mayas y Francisco Mújica en la colonia Industrial El Palmito de Culiacán, Sinaloa, los delincuentes se han robado una gran cantidad de cosas y también la han vandalizado.

En lo que va desde el cierre del plantel por la pandemia, los delincuentes se han metido a robar de entre 5 a 6 ocasiones, el sábado pasado tuvieron el cinismo de meterse con todo y carro, y se llevaron cañones, computadoras entre otras cosas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue a través de un padre de familia que la directora se enteró de que de la escuela estaba saliendo un vehículo, al acudir personal de la supervisión se percataron de que habían dañado los candados de un portón y al verificar qué era lo que hacía falta se percataron de que los delincuentes se habían llevado una gran cantidad de objetos. Al día siguiente los delincuentes se metieron de nuevo a robar.

Leer más: Buscarán comerciantes del centro de Culiacán trabajar con Jesús Estrada Ferreiro

En la actualidad no hay condiciones para que los niños regresen a clases presenciales dijo la directora Érika Huitrón. Los delincuentes ya se llevaron todo el cableado, se robaron tubería del agua, por lo que no cuentan con energía eléctrica, ni agua. Se han robado mobiliario, cámaras de seguridad y hasta de la biblioteca se llevaron libros. También se robaron los lavamos, se llevaron todos los bebederos, lámparas, etc.

Algunos delincuentes se brincan la barda para meterse al plantel y con mecates han sacado cosas como computadoras entre otros objetos.

Hasta el momento no se tiene un estimado de cuánto asciende el monto de lo que se han robado, pero a decir de la directora es bastante. La directora llama a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, que inicien con la reparación de los daños porque a esta escuela va mucho niño con necesidades educativas especiales.

Aseguró que para los directores es muy cansado estar haciendo las denuncias por los robos de la agencia del Ministerio Público porque es muy tardado y en su caso la han hecho dar muchas vueltas y han tardado hasta un mes en darle el acta. En años anteriores recordó que no le respondieron con el pago de seguros por lo que teme que en esta ocasión suceda lo mismo. Algunos delincuentes han vandalizado el plantel, le han prendido fuego a salones, han quebrado vidrios y están arrancando mosaico y el piso.