¡A punta de pistola! entran a la UAS a exigir calificación

El rector de la UAS, Juan Euligio Guerra Liera hizo esta mañana una denuncia pública frente a medios de comunicación de que hoy por la mañana dos personas armadas ingresaron a la preparatoria de Navolato para exigir una calificación aprobatoria para un alumno.

De acuerdo con información proporcionada por el rector los jóvenes amenazaron a un vigilante y al coordinador académico sin portar capuchas y sin temor de ser identificados.

"Esta agresión habla de personas que no tienen temor de ser identificados porque proporcionaron el nombre del alumno por el que buscan se cambie su calificación por lo que es una acción de impunidad total que pone en riesgo la vida de trabajadores".

FOTO ILUSTRATIVA: etiquetada para su reutilización: Marine Division

Por lo anterior hoy Guerra Liera, dijo que buscará acercamientos con el fiscal del estado y con el gobernador para hacer lo conducente y solicitar se implemente y garantice la seguridad en los planteles porque no es la primera vez que la universidad vive actos de violencia.

El rector hizo olas declaraciones en un evento en Mazatlán. FOTO: Nallely Medina

El rector no detalló que ocurrió después del hecho ya que no dio a conocer que pasará con el alumno y si accedieron a las amenazas de cambio de calificación, solo dijo que esta persona no contribuye a la reconstrucción del tejido social y que si esto se hizo por una calificación que se hará después por lo que esperarán la respuesta de las autoridades.

Iniciarán obras en Mazatlán. FOTO: Nallely Medina

Construirá UAS dos aulas en la escuela de medicina

Esta mañana se dio el banderazo de la construcción de dos aulas en la escuela de medicina de la UAS con una inversión de un millón 400 mil pesos para la atención de alumnos del ciclo anterior y de nuevo ingreso; ya que esta carrera es una de las más solicitadas en la Universidad.

El rector de la UAS se hace presente en el puerto. FOTO: Nallely Medina

Joven golpea a maestro porque no le gustó la calificación

Los maestros se encuentran en total desventaja ante la violencia, pues cuando no es por parte del crimen organizado, en algunas partes de la sierra, lo es por parte de alumnos, como en el caso del siguiente video, que se ha hecho viral por la actitud que toma el alumno al no gustarle las calificaciones obtenidas en el curso, pues lo hacían reprobar.

En la grabación, publicada en el facebook TrabucoTv Tabasco, se muestra cómo un joven discute con su profesor y de pronto se le va encima a golpes, a pesar de que sus compañeros le gritan que qué le pasa y lo deje en paz este no sede hasta que otros jóvenes interfieren y alejan a “Carlos” del docente, entonces se corta el video.

De acuerdo con lo publicado por Noticias Ya, los hechos ocurrieron en un Colegio de Bachilleres en Tabasco.

Al momento, el video cuenta con más de 443 mil reproducciones, 801 reacciones y ha sido compartido 313 veces.

Entre los comentarios podemos encontrar algunos como estos:

Su profesor le "prestó" sus piernas para poder bailar

Muchos usuarios de redes sociales han expresado que derramaron sus lágrimas al ver un video en donde un profesor argentino "prestando" sus piernas a una pequeña que no puede caminar, para así, poder bailar junto a sus compañeros.

El baile fue preparado por el propio maestro, quien buscó que todos sus alumnos participaran, incluso la pequeña quien se encuentra en silla de ruedas al no poder caminar.

El baile fue preparado por el propio maestro. Foto: Captura de video Facebook Martin Damian Vizgarra

Para lograr que la pequeña participara, el maestro se dio a la tarea de buscar un aparato ortopédico que ayudara a sostener a la niña, pero no pudo encontrar uno, así que realizó un arnés con ayuda de una amiga para que su alumna bailara.