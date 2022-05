A punto de concluir investigación de homicidio de Luis Enrique, periodista de El Debate

Rosario, Sinaloa.- El homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez está a punto de concluir y dar el resultado final, se tienen importantes avances en la investigación que no pueden darse a conocer por el tema de la secrecía informó, Rubén Rocha Moya.

El gobernador del estado de Sinaloa en su gira de trabajo por El Rosario, en donde se realizó el acto formar de inauguración del Nuevo Santa María dio a conocer esta información, en donde asegura que este crimen será resuelto y está a pocos días de que esto sea una realidad.

Al preguntarle sobre la falta de resultados en la investigación de homicidio del periodista Luis Enrique dijo; “No hay falta de resultados, lo que ocurre es que estamos a punto de dar el resultado final, pero lo que no saben ustedes, es lo que no pueden saber, porque la investigación no puede dárseles a conocer, pero estamos a punto de resolver el caso”.

Durante la entrevista el mandatario estatal puntualizó que la investigación del homicidio de Luis Enrique será resuelto antes que otros casos que se tienen en investigación.

“Lo vamos a resolver primero que nadie, que en otras ocasiones, es más me atrevo a decir que estamos a punto de judicializar el tema”, enfatizó.

Rocha Moya justificó que como autoridad no pueden hacer pública los avances en la investigación, para que no se interfiera en el proceso legal que se realiza, pero aseguró que el trabajo se está realizando para dar respuesta al homicidio del periodista Luis Enrique.

“Sin embargo no queremos fallar, queremos cuadrar el ultimo cuadrito lo queremos tener, entonces no es falta de resultados, no les damos a conocer a ustedes (periodistas) porque no se puede dar por la secrecía de la investigación judicial”, puntualizó el gobernador del estado.

El columnista de EL DEBATE, Luis Enrique Ramírez de 59 años de edad fue localizado asesinado el 5 de mayo, sobre un camino de terracería que conecta a la carretera México 15, al sur de Culiacán.