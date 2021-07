¡A punto de desaparecer! Narnia, Culiacán, quedaría bajo el agua por incremento de la presa

Sinaloa.- Queda poco tiempo para que los turistas disfruten del hermoso paisaje que ha brindado Narnia a los culichis la zona más recóndita de la comunidad de La Cofradía de Imala, Culiacán, según los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El director técnico de la Conagua en Sinaloa, Ramón López Flores señaló que el movimiento que ha tenido 'Narnia' en los últimos días debido a la conmoción que ha causado el embellecimiento del lugar por la temporada de lluvias no afecta en ningún sentido los fines operativos de la conagua.

"Mientras no tiren basura y no quieran poner puestos o construcciones con materiales que afecten el embalse de agua, no tenemos ningún problema" aseguró.

Sin embargo, es importante que de manera preventiva el municipio esté en constante vigilancia de posibles invasiones en temas federales ya que, la comisión no tiene personal suficiente para un monitoreo de cada metro cuadrado de las presas.

Además, según sus pronósticos, la naturaleza está a punto de seguir con su curso y dejar de lado a cualquier situación que pudiera afectar la zona ya que, continúan las lluvias generando una aportación importante para las presas.

Incluso, hace un mes, la presa Sanalona que se encuentra en Narnia estaba en aproximadamente el 9 por ciento de su capacidad y actualmente está en alrededor del 30 por ciento.

Por lo que, será la misma naturaleza con las condiciones meteorológicas la que incrementarán el almacenamiento y llegará un momento en el que el paso por la zona se verá imposibilitado comenzando a ejercer la verdadera utilidad que tiene este espacio desde hace más de 70 años.

Se prevé que en los próximos dos meses, entre agosto y septiembre existan mejores condiciones en cuanto al aumento de lluvias, es decir, para finales de septiembre los terrenos estarán inundados, lo cual sería una gran noticia debido a las necesidades de la población, ya que no sólo el riego depende de la presa de Sanalona y Adolfo López Mateo sino que también hay abastecimiento público urbano.

