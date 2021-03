A "puras vueltas nos traen" a familiares de desaparecidos, afirma madre de Neto en Culiacán

Sinaloa.- El personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) trae en “puras vueltas y ni quiera ya quieren contestarnos” cuando piden los avances en la investigación del adolescente Ernesto Vélez Pulido, denunciaron Reynalda Pulido Chavira y Javier Vélez, padres del joven adolescente desaparecido el pasado 8 de diciembre en la colonia Adolfo López Mateos en Culiacán, Sinaloa.

Su madre, explicó, que el muchacho era muy trabajador, que combinaba sus actividades como albañil y luego repartidor, pero lamentó que quizás el error fue “se le ocurrió rentar una moto y si fue por eso que se lo llevaron, que investiguen al dueño de la moto”.

Ernesto no era puntero ni asaltante, por eso no sé dónde buscarlo…si anduviera en malos pasos, ya lo hubiera encontrado en la cárcel o en el panteón y no está ahí”, insistió.