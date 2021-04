'A tientas' andan en la noche vecinos de Lomas de San Isidro II en Culiacán

Sinaloa.- Si quieren escuchar historias de terror acudan al fraccionamiento de Lomas de San Isidro II, ubicado en la zona sur de Culiacán, Sinaloa, en donde de acuerdo a los vecinos de forma frecuente se escuchan los gritos de horror de personas que son asaltadas o bien que intentan asaltar.

A algunas mujeres las han correteado individuos con motivos desconocidos, por lo que se teme que vaya a ocurrir una desgracia.

Algo que está provocando la inseguridad en este fraccionamiento es la oscuridad de sus calles, ya que el alumbrado público tiene más de un año que no sirve, pero el Ayuntamiento los ignora.

Los peatones en las noches prácticamente andan a tientas, cuidando de no caer en un hoyo y de que no los asalten.

Arturo Nevárez, quien se ve obligado a pasar por este sector, cerca del baldío de madrugada y de noche debido a los horarios de su trabajo, asegura que ha corrido con suerte porque no le ha pasado nada malo pero conoce a personas que sí los han agredido físicamente para robarles

Vecinos de este fraccionamiento se reunieron ayer y explicaron que desde hace más de un año las lámparas no sirven. Ya han reportado mucho al Ayuntamiento y les dicen que van a ir, pero cuando lo han hecho sólo duran encendidas muy poco tiempo porque se roban el cableado.

El Ayuntamiento no les presta mucha atención por un problema que tienen con la constructora. Los habitantes dijeron ignorar si ya fue recepcionado el fraccionamiento o no, pero ellos no deben tener la culpa por esto y deben obligar a la constructora que brinde los servicios a los que tienen derecho o bien brindarlos.

Durante un recorrido realizado por las calles se pudo apreciar que las lámparas son de las viejas.