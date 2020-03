A trabajar por la población que lo necesita: Estrada Ferreiro a síndicos

Sinaloa.- No importa quién los apoyó para que ganaran el plebiscito, van a trabajar sin distingo de partidos porque se deben al pueblo, les dijo el alcalde Jesús Estrada Ferreiro a los 17 síndicos que tomaron protesta ayer y que empezarán funciones el 1 de abril.

En su mensaje les pidió no usar el poder ni los apoyos gubernamentales para beneficio personal o personas allegadas que no tengan necesidad.

Los programas sociales se distribuirán entre los habitantes que realmente lo requieran. Les recordó que en su caso no metió las manos en el proceso porque el plebiscito es del pueblo y son los vecinos de las comunidades quienes deciden elegir a sus representantes y respetó eso.

Austeridad

De acuerdo al primer edil de Culiacán para el plebiscito realizado el pasado domingo y la elección de comisarios, la cual aún no se realiza, había un presupuesto de 800 mil pesos, de los cuales sobraron recursos porque no hubo despilfarros.

El alcalde saludó a todos los síndicos de mano pese a recomendaciones ante Covid-29. Foto: El Debate

“No cuenta del partido de donde vengan ni quién los apoyó, no es cuestión de quién me apoyó por quien llegué, yo asumo que el pueblo fue quien respondió favorable. A trabajar como gobierno no como simpatizantes de algún partido”, resaltó el alcalde.

A nombre de los síndicos se pronunció Juana Ochoa Ramos, de Costa Rica, quien se dijo muy orgullosa de poder representar la sindicatura que la vio nacer. Recordó que es un gran compromiso el que tiene.

Durante su discurso Othón Herrera y Cairo Yarahuán, secretario del Ayuntamiento, aseguró que en esta ocasión la Comisión de Gobernación, encargada de realizar el plebiscito, realizó su función sin presiones aunque recordó que hubo enojo de parte de algunas personas que no resultaron ganadoras y pedían la cancelación del proceso.

Molestia

Por su parte, la síndica procuradora Sandra Martos abandonó el evento realizado en el auditorio MIA mientras se realizaba la toma de protesta de los síndicos, porque no le aseguraron un lugar en la mesa del presídium y su lugar estaba con los regidores.

Acompañando al alcalde en la mesa principal estuvieron la tesorera del Ayuntamiento y el secretario.

De acuerdo a Martos, es muy desgastante que el alcalde y algunos de sus funcionarios no vean lo importante de su función y que de forma constante la está desestimando. Señaló tener toda la disposición de trabajar con los síndicos y aclaró que si ayer se abstuvo de votar los dictámenes en los cuales se les reconocía como ganadores fue porque no le mandaron la información a tiempo y desconocía cómo se desarrolló el proceso.