A través de La Escuela es Nuestra se busca mejorar infraestructura

Sinaloa.- A través del programa La Escuela es Nuestra se entregará el recurso para infraestructura directamente a un comité de padres de familia de cada plantel, el cual deberá ser encabezado por una mujer, explicó Jaime Montes Salas.

El coordinador de Programas Federales en Sinaloa dio a conocer que ayer se emitió un listado de los planteles educativos que serán beneficiados con este programa en una primera parte.

Aunque dijo desconocer en ese momento el listado de los primeros centros educativos, afirmó que el apoyo se entregará directamente al comité de la escuela, por lo que aún no se sabe si desaparecerá el Instituto Sinaloense de Infraestructura (Isife): “La encargada será la única de administrar los recursos económicos, y la misma sociedad irá dictando junto con las autoridades de la escuela y las autoridades del Gobierno federal. Estaremos enviando el recurso a cada institución”.

Mejoramiento

Este programa, el cual busca el mejoramiento de infraestructura de los centros educativos a través de la transacción directa a las escuelas sin intermediarios, iniciará principalmente en zonas rurales, donde se tenga más necesidad.

No estarán involucradas autoridades, solo el personal que labora en la escuela y los padres de familia, ya que dijo que estos últimos son los más interesados en la educación de sus hijos.

Operación

A raíz de la incertidumbre por las reglas de operación del programa, especificó que se debe tener paciencia, ya que apenas ayer llegó el documento con los planteles: “Hoy (ayer) salieron las listas de la primera etapa de las primeras escuelas que se van a organizar en ese sentido en Sinaloa, en todo el país, pero lo que nos toca a Sinaloa y por zonas hoy nos llegó el correo”.

Adelantó que en tres meses se iniciará con este proyecto, donde se la dará prioridad a las escuelas más marginadas, hasta acabar con el rezago. El monto que se destinará dependerá de la necesidad del plantel.

Apoyos: Facilitarán proceso de entrega

Luego de que el jueves adultos se encontraban haciendo fila bajo la lluvia para recibir su apoyo económico de la tercera edad, Jaime Montes dijo que se buscarán los mecanismos para resolver eso y brindarles más herramientas y facilidades para que puedan retirar su apoyo.

Sin embargo, indicó que se le pidió a la gente que no se expusiera a la lluvia, debido a que tienen hasta tres días para recibir el pago: “Se le pidió a la gente que no tenían necesidad de estar ahí, es un proceso de dos tres días, y muchos no quisieron”.

Montes Salas dijo que se han detectado casos de personas convocadas fuera de la institucionalidad, por lo que estará atento para que no vuelva a pasar. Dijo que ha aumentado el numero de apoyos entregados en el estado, ya que anteriormente se tenía un padrón de 174 mil adultos, y actualmente hay 203 mil personas: “Estamos dispersando 211 mil 352 nada más en adultos mayores; también en discapacitados hemos ido verificando y corroborando que esté dentro del lineamiento”.