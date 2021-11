A un paso de su expulsión, el PRI nacional acusa a Quirino Ordaz de desleal

Sinaloa.- El exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel se comportó con deslealtad hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por solicitar licencia para ser embajador en España y pretender formar parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo coloca a un paso de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria tome la decisión de que lo expulsen, si finalmente acepta este cargo.

La diputada federal Paloma Sánchez Ramos expresó que la solicitud de permiso de Ordaz Coppel es un mal mensaje de un exgobernador priista, quien busca irse a un gobierno de Morena, porque en el PRI se entiende que siempre han querido dividir la Alianza Va por México y resulta muy triste que el exmandatario sinaloense sea parte de eso.

Ratificó que en su momento se otorgó el respaldo a la impugnación hecha por Mario Zamora, que obviamente el PRI nacional estuvo de acuerdo y defendió como en otros estados, porque “vimos todo lo que pasó”.

La secretaria de Comunicación Institucional del CEN del PRI, reveló que hubo una reunión de priistas locales con el entonces gobernador Ordaz Coppel y se le pidió que lo único que querían era empatía ante los hechos violentos, levantones y demás situaciones de inseguridad ocurridos en el proceso electoral para renovar la gubernatura, y la respuesta de él (gobernador) fue que “le dieran vuelta a la hoja, que ya había pasado”.

Señaló que después de la respuesta de Ordaz Coppel, la presidenta Cinthia Valenzuela y el secretario general del PRI Sinaloa, Sergio Jacobo, tomaron la decisión de no acompañar al senador Zamora Gastélum, excandidato a la gubernatura en la decisión de impugnar la elección del 6 de junio.

“Yo estaba a favor de la demanda, porque quería justicia para los priistas, debido a que las estructuras priistas trabajan todo el tiempo, que son militantes de toda la vida y que no están esperando un cargo público y trabajan por convicción por el partido”, expresó.

“Se llama deslealtad con el PRI nacional y con el sinaloense, ustedes conocen lo que sucedió el 6 de junio”, enfatizó Sánchez Ramos.

Confesó que ningún político llega a un cargo sin el respaldo de un partido político, situación que dijo no debe ser olvidada por Ordaz Coppel, que “donde llegó fue gracias al PRI y se necesita lealtad hacia su partido y que no le está dando su lugar.

Aceptar el cargo como embajador es a título personal y el priismo no tiene nada que ver con esa decisión y cada quien tiene su conciencia de decidir y qué hacer, que el hecho de hacer el trámite de licencia, “quiere decir que ya tiene muy bien sus planes”, manifestó.

Respecto a la solicitud que realizó el gobernador Rubén Rocha Moya hacia los senadores que acudieron a la toma de protesta en el Congreso del Estado del pasado 31 de octubre, respecto a que respaldaran con su voto la propuesta presidencial de designar a Ordaz Coppel como embajador de México en España, consideró que es una decisión de Morena y en lo que corresponde al Consejo Político Nacional del PRI, se tomó la decisión de rechazar la solicitud de permiso del exgobernador.

En el debate de la sesión extraordinaria del CPN, hubo 56 solicitudes de consejeros políticos en contra de otorgar la licencia, y solamente tres respaldaron la decisión de Ordaz Coppel, que fue Cinthia Valenzuela y Heriberto Galindo, así como del diputado Ricardo Madrid, este último desapareció cuando le tocaba dar su posicionamiento.

Leer más: Puente bimodal que inauguró Quirino Ordaz en Culiacán, está inconcluso

En el caso de que el exmandatario estatal no respete los estatutos y reglamentos priistas, pasará este asunto a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, que se designó a Samuel Palma César como presidente, y que será este órgano de justicia que a decidir que va a pasar.

Aclaró que Ordaz Coppel todavía no ha tomado la decisión de ocupar el cargo de embajador, pero en ese el momento que suceda, dijo que “Justicia Partidaria decidirá desde el momento de que el Consejo Político Nacional y el priismo no dio la licencia”.