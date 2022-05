AMLO: “A Luis Enrique Ramírez se le hará justicia y se sabrá la verdad”

Sinaloa.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer confianza de que se hará justicia en el homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, porque en su gobierno no prevalece la impunidad y “se va a saber la verdad”.

Mientras, el gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que el caso está prácticamente resuelto y podría ser en ”horas o días” cuando se den a conocer los hallazgos, porque falta complementar un elemento jurídico para emitir la orden de aprehensión.

En la conferencia Mañanera celebrada en las instalaciones de la Novena Zona Militar en Culiacán, López Obrador señaló que se hace una investigación a fondo, pero aclaró que no solo en este caso sino en todos los asesinatos, pues antes no se castigaban.

“Desde que asesinaron al compañero Luis Enrique, le hablé personalmente al gobernador y le pedí que interviniera la Fiscalía, y que, si era necesario, nosotros ayudábamos para esclarecer los hechos y saber qué sucedió realmente y castigar a los responsables”, abundó. Puntualizó que la investigación del periodista fue un tema en la mesa de seguridad de ayer.

“Yo pedí un informe y me dieron a conocer lo que se lleva de la investigación, y avalo lo que aquí habló, lo que aquí mencionó Rubén Rocha, de que ya está por saberse la verdad”.

No revelar detalles

El gobernador Rocha Moya reconoció que López Obrador le encargó el caso el mismo día que ocurrieron los hechos, para lo cual se coordinó con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario Ricardo Mejía.

“Este es un tema que le debo decir, presidente, que lo tenemos prácticamente resuelto. No queremos emitir, no queremos que se emita la orden de aprehensión hasta en tanto completemos un elemento jurídico que necesitamos, pero tenemos ubicado las motivaciones, las causas, las personas; sin embargo, no queremos fallar”, ratificó.

“Presidente, le digo que muy pronto, horas o días, vamos a tener resuelto el homicidio de Luis Enrique Ramírez, que era un amigo nuestro, usted lo conoció”, expuso Rocha.

Solidaridad

Tras estas declaraciones, la organización internacional de defensa de libertad de expresión Artículo 19, dijo a Debate que la Fiscalía local es la que debe llevar la voz en cuanto a la información sobre el caso, pues ya ha habido discrepancias con el Ejecutivo.

Pedro Cárdenas Casillas, activista de Artículo 19, expresó que las detenciones no son justicia ni que tampoco se puede afirmar con esto que no hay impunidad, sino que son un avance, pues deben darse sentencias, identificando tanto a autores materiales como intelectuales.

Ayer por la tarde, en el programa de Radio Fórmula de Paola Rojas y Jaime Núñez, este periodista habló sobre el caso de Luis Enrique Ramírez y envió el respaldo a sus colegas del periódico Debate de Sinaloa.

La voz del experto

“La Fiscalía no debe ser presionada”: Pedro Cárdenas, coordinador de protección de artículo 19

El activista de la organización Artículo 19, México y Centroamérica, Pedro Cárdenas, dio a conocer a Debate que, como organización, reiteran que, para mayor confianza, es la Fiscalía de Justicia de Sinaloa la que debe llevar la voz en la investigación, sobre todo por las discrepancias previas que han advertido entre autoridades locales y federales. “La Fiscalía no debe ser presionada para hacer la investigación de acuerdo con los protocolos debidos, esto incluye el protocolo homologado”.

Contexto

23 día del homicidio

El periodista y columnista de Debate Luis Enrique Ramírez Ramos, de 59 años, fue encontrado sin vida y emplayado el 5 de mayo en un tramo de terracería por la carretera El Ranchito, al sur de Culiacán.

Ramírez Ramos estuvo en el programa de protección a periodistas de Artículo 19 en 2011, al considerar que su integridad se encontraba en peligro.

Actualmente, en lo que va de 2022, se han asesinado a 11 periodistas en cinco meses, pero en total han ocurrido 33 asesinatos contra comunicadores durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.