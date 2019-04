AMLO atenta la vida democrática del país al cancelar Reforma Educativa

Culiacán, Sinaloa.- El memorándum emitido por el Presidente de la República para anular la reforma educativa violenta la división de poderes y la Constitución dijo, Sergio Jacobo Gutiérrez.

El coordinador de la fracción legislativa del PRI en el Congreso del Estado, Dip. Sergio Jacobo Gutiérrez, consideró una grave violación a la Constitución el memorándum firmado por el Presidente de la República donde ordena a la Secretaría de Educación Pública, Gobernación y Hacienda dejar sin efecto las disposiciones establecidas en la Reforma Educativa del 2013.

Indicó que no respetar lo establecido en la constitución abre el camino para que empiece a implantarse un régimen autoritario y antidemocrático.

“El llamado es a que el presidente rectifique, y también a todas las fuerzas políticas de oposición para contener esta tendencia del presidente peligrosa de gobernar el país sin respetar la constitución. El memorándum que envío el presidente no es un golpe contra la reforma educativa, es un golpe contra la constitución y es un golpe contra la democracia”, señaló.

Con esta acción, el presidente invade las competencias del poder legislativo, que es el único facultado para aprobar o derogar las disposiciones constitucionales o legales.

El diputado priista señaló que el presidente de la república está cediendo a las presiones y chantajes de la CNTE, cuando lo que debería de hacer es utilizar su mayoría legislativa para concretar su propuesta de reforma educativa.

Jacobo Gutiérrez lamentó que el presidente afirme que la justicia su ubica por encima de la Ley y que esto es un problema político.

“Lo político no puede estar por encima de la ley, ni del derecho de los niños y jóvenes a recibir una educación de calidad. Aquí el presidente no tiene opción, tiene que cumplir con la constitución, ya que de no hacerlo sería algo desastroso para el país”, puntualizó el coordinador del PRI en el Congreso del Estado.