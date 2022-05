AMLO descarta intervenir en caso de Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán

México.- AMLO descartó meter mano en los conflictos que tiene el alcalde de Culiacán por el juicio político, no obstante, aseguró que el Gobierno Federal si va a intervenir para que se entreguen los apoyos a las viudas de los policías.

En la conferencia Mañanera del 27 de mayo del 2022, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que recibió las quejas de las viudas de los policías cuando llegó al aeropuerto de Culiacán.

Relató que las mujeres le dieron a conocer sus exigencias y reprochaban el trabajo que realiza el alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, sin embargo, también dio a conocer que se encontró con un grupo de personas que estaban a favor de que Ferreiro siguiera en su puesto.

AMLO solicitó al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán López que entablara comunicación con el alcalde de Culiacán, con el fin de resolver las querellas públicas que evidencían las viudas de policías.

“Que haya diálogo, ya le pedí al Secretario de Gobernación, Adán Augusto, que hable con él y en eso nos apoyará el gobernador Rubén Rocha”, explicó AMLO en la Mañanera sobre el alcalde Culiacán. “Hay que seguir insistiendo en el diálogo, no cansarse y ya se va a tender eso”.

Posteriormente rechazó opinar sobre el juicio político y la posible destitución que podría sufrir el alcalde de Culiacán ante el procedimiento jurídico: “En eso yo no me meto, eso es un asunto de los ciudadanos de Sinaloa y en particular de los ciudadanos de Culiacán. no puedo opinar en estos casos, no me corresponde y no es prudente”.

Finalmente, AMLO explicó que Jesús Estrada Ferreiro no participó en la Mesa de Seguridad que se realizó previo a la Mañanera, debido a que no existe la costumbre de invitar a los presidentes municipales, pues la coordinación y esfuerzos se establecen entre el gobierno estatal y el Gobierno Federal.

“No se invita a presidentes municipales en ningún lado, que yo sepa, a los presidentes municipales, Es un tema del gobierno del estado y de las autoridades federales. A veces hacemos la reunión en municipios que no son la capital del estado”, finalizó AMLO..