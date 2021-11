ASE no expidió los finiquitos de las cuentas públicas en Sinaloa; no fueron publicados en el Periódico Oficial

Sinaloa.- Los dictámenes de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019 de los entes fiscalizados en Sinaloa no han sido publicados en el Periódico Oficial del Estado, debido a que solamente se aprobaron acuerdos y como consecuencia no procedió la expedición de los finiquitos de estas administraciones.

Al finalizar el segundo taller de conceptos básicos de auditoría, la titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera expuso que la reforma de 2017 señala que ya no se va a politizar lo relacionado con las cuentas públicas, porque corresponde a un tema técnico y este órgano fiscalizador emite acciones y las sigue, independiente de lo que haga el Congreso.

La auditora se refirió al artículo 22 fracción XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, que hace referencia que al aprobar el dictamen correspondiente será publicado en el Periódico Oficial del Estado, para que la ASE proceda con la expedición de los finiquitos de la cuenta pública estatal y municipal.

En cuanto a sus obligaciones como ASE, aclaró que deben realizar dos informes, lo relativo a los entes fiscalizados y otro general, que se turnan a la Comisión de Fiscalización el 20 de febrero, y a partir de ahí se tiene 10 días para notificar y luego que transcurran los 30 días para que puedan solventar cada ente.

Lo que ha pasado, dijo que el trabajo de los diputados respecto a las cuentas públicas consiste en elaborar un único dictamen general y no 50 como lo hace para subirlo al Pleno, que recoge todos los resultados que este órgano de fiscalización y los presenta; sin que implique que emitan conclusiones y propuestas respecto a las cuentas públicas.

Mencionó que no tiene ningún efecto si los diputados aprueban o no los dictámenes, ni de hecho ni jurídico, pero si hay efectos legales cuando no responden a las acciones y requerimientos de la ASE.

Es importante mencionar que el pasado 26 de octubre se aprobaron las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019 de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.

Previamente, el 21 de octubre por mayoría se reprobaron las cuentas públicas de los 18 Ayuntamientos, por la existencia de diversas irregularidades del ejercicio fiscal 2019.