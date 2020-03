ASF revisará el desempeño de la Auditoría de Sinaloa

Sinaloa.- Como parte de su programa anual de fiscalización de 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revisará y calificará el desempeño de la Auditoría Superior del Estado, lo que creará un referente para que el Congreso del Estado pueda criticar y definir el trabajo que ha estado realizado Emma Guadalupe Félix al frente del organismo.

La titular de la ASE, Emma Félix, informó que será para mediados del mes de junio cuando la ASF tenga los resultados de la fiscalización de los ejercicios de la Auditoría estatal, que tanto se han puesto en duda por los diputados locales.

“Van a revisar el tema financiero y el tema de cuál es nuestro desempeño y cómo hemos hecho todo esto, y se tendrá ya un referente tanto para la Comisión de Fiscalización como para la sociedad, de cómo se está haciendo el trabajo aquí”, aclaró.

Fue casualidad

La auditora aclaró que desde el 2018 la Auditoría Superior del Estado solicitó que se revisara, sin embargo no fue incluida en el programa anual de auditorías, hasta este año.

Por ello, Emma Félix dejó en claro que la auditoría no se ejecutará con la intención que aclarar las dudas o las críticas que han surgido sobre su desempeño en el Congreso del Estado, sino que la revisión fue meramente decisión de la ASF, pues dentro del programa anual también se integraron otras 7 auditorías estatales.

“Esto, aunque no lo quieran entender algunos, sí constituirá un referente para todos, que lo diga el auditor superior, porque es la mayor autoridad en el país en tema de fiscalización y con esa capacidad técnica. Y no somos la única que se auditará, hay más, no se dio porque yo dije”, manifestó.

Comienzo

La Auditoría Superior del Estado ya ha iniciado el proceso de fiscalización con un breve cuestionario y con algunas respuestas a solicitudes de información.

La auditora manifestó que después de la entrega de documentación, inicia la fiscalización como tal.

Críticas y reformas

Desde el inicio de la actual legislatura, los diputados locales, principalmente de Morena, han criticado el desempeño de la ASE, incluso han considerado su destitución al llamarla a comparecer en dos ocasiones.

Por ello, la Comisión de Fiscalización presentó una reforma a la Ley de la ASE, para que se eliminen sus facultades para calificar a los entes fiscalizados.

ASF

De acuerdo con el Programa Anual de Auditorías 2020, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará a la Auditoría Superior del Estado. Los resultados quedarán para el mediados del mes de junio.

Comisión

Debido a que la ASE puede crear la matriz para la evaluación de los entes fiscalizados, muchos se determinan aprobados. El Congreso del Estado difiere con ello.