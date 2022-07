¡ATENCIÓN! Hoy vence plazo para inscripciones en la Universidad Autónoma de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Por acuerdo de la Comisión Institucional de Admisión, vence el plazo para que se inscriban todos los alumnos de nuevo ingreso a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), tanto en bachillerato como en licenciatura.

“El 15 cerramos, para, regresando, hacer la valoración de cuántos alumnos tenemos registrados, hacer la planeación de los grupos y si hay gente que no se ha inscrito darle oportunidad a alguien que nos sigue solicitando ficha (…) quienes no se hayan inscrito quedarían prácticamente fuera de la Universidad y estaríamos entonces reofertando esos espacios para gente que sí quiere estudiar”, expresó el Rector, doctor Jesús Madueña Molina.

Indicó que la inscripción se venía registrando de manera lenta, motivo por el cual desde el inicio de esta semana se hizo el llamado a todos los jóvenes que ya tenían un lugar en la Universidad a que culminaran con el proceso de inscripción, en virtud de que la institución deberá iniciar la etapa de formación de grupos y la planeación del arranque del nuevo semestre considerando el periodo vacacional y que el 22 de agosto próximo inician las clases del nuevo ciclo escolar.

“Porque no están moviendo su recibo, como que no les interesa, entonces vamos hacer un corte el viernes y aquel alumno que para ese día no se haya registrado lo daremos de baja, porque no están mostrando el interés de la oportunidad que les estamos dando”, manifestó el Rector.

Al día martes 12 de julio apenas se registraba entre un 15 y 20 por ciento de jóvenes inscritos del total de fichas que se otorgaron y, por el contrario, para el día miércoles 13 ya se tenían registrados 750 alumnos para el Grupo A de Medicina General y 108 para el Grupo A de Odontología, quienes tuvieron hasta el jueves 14 a las 20:00 horas para registrarse.

El dirigente universitario agregó que para atender el Grupo A de Medicina se aplicará la modalidad mixta, es decir, clases presenciales y virtuales porque el año pasado se registraron mil 200 jóvenes y este año la Universidad está en posibilidad de mantener esa misma oferta, mientras que en las licenciaturas de mayor demanda se aplicarán diversas estrategias para atender a todos los aceptados, como cambiar mesas de trabajo en las aulas por butacas para tener más alumnos en los grupos, por citar un ejemplo.