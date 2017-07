¡ATENCIÓN! Se quedan sin vacunas en el sector salud

Culiacán, Sinaloa.- Los problemas de abastecimiento en fármacos e insumos en la Secretaría de Salud continúan, pues en un recorrido por hospitales y centros de salud, los usuarios han dado a conocer que las recetas no se surten al 100 por ciento y las vacunas no se están aplicando.

En el Centro de Salud Urbano en Culiacán no cuentan con vacunas para niños recién nacidos, así lo informó un médico, quien señala que las dosis que llegan son insuficientes.

“Las vacunas se están aplicando a través de citas, porque no están alcanzando”, expresó de manera anónima el galeno.

Está situación afecta a todas aquellas madres que viajan de zonas serranas o poblados cercanos con sus hijos recién nacidos para que se les apliquen sus vacunas a tiempo, sin embargo, regresan a sus hogares sin el beneficio médico, a pesar de haber gastado en transporte.

Ante está situación, el director del Centro de Salud, Julio César Quintero Ledezma, dijo desconocer para cuándo les estarán llegando las dosis, ya que el centro de vacunología en el estado no les ha confirmado fecha alguna.

Esta misma situación permea en el centro de salud de la colonia Lombardo Toledano, por lo que se buscó a la titular para conocer los motivos del desabasto de vacunas, pero no se obtuvo respuesta.

Cobertura

Por su parte, Epifanía Montiel Ibarra, quien es originaria de San Ignacio y tiene un familiar internado en el Hospital General, denuncia que el Seguro Popular no le está cubriendo las recetas médicas, debido a que no cuentan con ellas. Por lo que, al ser una persona de bajos recursos, señala que no cuenta con los 2 o 3 mil pesos diarios que gasta para comprar los fármacos y el material que requiere su hermano, quien está inconsciente y conectado para poder respirar.

Esta misma denuncia la realizaron más familiares de pacientes, quienes piden a las autoridades que garanticen la cobertura de medicamentos.